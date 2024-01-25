他棄科技業回竹東賣蔥油餅「月收上看20萬」兩派網友全戰翻

科技業雖然薪水待遇不差，但長期壓力大與較長的工作時間，讓不少人萌生中年轉職的想法。對此，一名網友分享，朋友原本在科技業上班，近期決定辭職，回家接手蔥油餅生意，沒想到一樣忙，收入上看20萬，好奇詢問「蔥油餅真的這麼好賺喔？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「在竹東賣蔥油餅一個月凈賺12萬？」為題，指出身邊的朋友離開科技業，回竹東接手家裡蔥油餅的攤車生意，地點選得好，一天能賣80-120張蔥油餅，甚至還在同個點賣早餐，一個月入帳超過20萬，扣掉成本能淨賺12萬，重點是「跟以前在科技業差不多忙，卻賺的更多」。

貼文一出後，不少網友認為攤車免稅是最大好處，紛紛指出「攤車還不用課稅，賺翻了」、「賣吃的，生意好都很好賺，還有年賺千萬的鹹酥雞，從五點擺攤排隊到半夜一點，還免繳稅」、「你賣吃的建立起口碑真的是好賺」、「每日5000，餅一張賺50，每月做20天，客源穩其實不難達到，就是不輕鬆」、「賣吃的其實都不差，累而已」、「賣吃的就備料很麻煩，其實收入還不錯吧」。

不過，也有不少網友點出現實面，認為說法太美好，紛紛指出「是好賺但風吹日曬油煙，以後有肺癌風險很高」、「這一天16個小時起，怎會爽？賣早餐到晚餐欸」、「早餐賣到晚餐，這比科技業還操了吧」、「原物料都在漲，現在做吃的，利潤一半都沒有」、「我朋友賣3個月，掛！現在準備國考」、「少算了週休二日都去擺攤的加班費喔」、「還有賣吃的一個月頂多休四天，你朋友跟超人沒兩樣」。