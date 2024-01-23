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台鐵徵才936人釋4大類職缺 月薪3.3萬元至4.2萬元不等

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵公司示意圖。圖／本報資料照片
台鐵公司示意圖。圖／本報資料照片

台鐵公司元旦掛牌，今天宣布將招募936名新進從業人員，釋出四大類別職缺，包括助理管理師、助理工程師、事務員、技術員、助理事務員、助理站務員、助理技術員、服務員等，月薪起薪3.3萬元至4.2萬元不等，錄取進用人員不適用公務員規定，網路報名期間為1月23日下午3時起至2月2日下午5時。

台鐵公司表示，將辦理今年新進從業人員甄試，預計正取936名、備取1328名，甄試作業委由松盟科技股份有限公司承辦，一律採網路報名，報名期間自1月23日下午3時至2月2日下午5時。

台鐵公司指出，甄試採第一試體能測驗、第二試筆試及第三試口試或術科方式進行，在台北、台中、高雄、花蓮等4地區同時舉行。此外，本次甄試進用主要為應組織轉型及人員退離所遺職缺，並以補足現場基層人力為優先，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

台鐵公司指出，助理管理師、助理工程師正取58名、備取125名，甄試類科包含運務、不動產經營、資訊、企劃研析、地政管理、事務管理、會計、人力資源、財務管理、法務、統計、土木工程、建築工程、都市計畫及職安管理等15項，月薪（起薪）約4萬2000元。

至於事務員、技術員，正取53名、備取111名，甄試類科包含消防工程、材料管理、不動產經營、會計、事務管理、法務、土木工程、電機、職安管理及職安護理等10項，月薪（起薪）約3萬9000元。

助理事務員、助理站務員、助理技術員正取511名、備取651名，甄試類科包含運務、材料管理、事務管理、財務管理、廉政、土木工程、建築工程、電務、電力、職安護理、機械及電機等12項，月薪（起薪）約3萬6000元。

服務員部分，正取314名、備取441名，甄試類科包含運務、土木工程、消防工程、電務、電力、材料管理、餐旅服務、事務管理、機械、電機、廚工、餐務、養路工程等13項，月薪（起薪）約3萬3,000元。

台鐵公司表示，公司未來設有完整從業人員職務薪級制度，藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通。甄試簡章及甄試詳細規定，可至松盟科技股份有限公司參閱，不另行販售。

台鐵 材料 科技股

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