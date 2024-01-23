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最討厭客人問「這3字」 飯店同業吐事實：奧客的祈使句

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店櫃台人員不好當。示意圖來源／ingimage。
飯店櫃台人員不好當。示意圖來源／ingimage。

服務業面對奧客種種的行徑時，總是需保持平和的態度應對。一名飯店員工就抱怨，櫃檯要無限度忍耐所有客人的砲火，還要想辦法讓對方心情變好，而自己最討厭的客人類型是不看訂房網站資訊，只會一直問「為什麼？」

一名網友於臉書社團「靠北住宿2.0」投稿表示，在飯店任職櫃檯人員的時候，很討厭某些客人只會一直問「為什麼？」他舉例，無論是在告知停車位已滿、沒有飲食相關的客房服務，或是說不提供加床服務的時候，常常都會被客人反問「為什麼？」

原PO直言，每次遇到這些「為什麼怪（只會問為什麼的怪人或怪咖）」就覺得很煩燥，因為很多問題其實都已經寫在訂房網站上，對方沒有注意看，卻一直到櫃檯吵鬧質問「為什麼？」他無奈指出，如果客人只是問一次就死心還算好，但有些人會突然惱羞成怒在櫃檯大吼大叫，所以他很佩服某些主管，遇到這種客人還能好聲好氣的哈腰鞠躬。

原PO透露，自己當初離職的原因是輪班傷身體，但就算是不用輪班的飯店櫃檯，也不會想再去應徵，「櫃檯，必須要無限度忍耐所有客人的砲火，還要想辦法讓客人心情變好，我不認為我能長久做這份莫名其妙的工作」。

貼文發出後引起不少同業的共鳴，「我還遇過不同主管單位的旅宿業員工要求折扣，重點他還離職很多年了，一直問『為什麼？』」、「退房時間到了，拖到跳費了才退房，卻問『為什麼要收加時費？』優秀啊！」、「看不到的問『為什麼？』，到現場的看到了還在為什麼，我也想問『為什麼？』，這種客人最煩，書面上有寫不看，到現場說了不聽，這種人不要出門算了」、「根據我們這麼多年接待客人的經驗，真正有錢的人不會有這麼多為什麼，問題理由一大堆的不是奧客就是半桶水」。

也有其他網友傻眼直呼，「奧客的祈使句」、「為什麼要有這麼多為什麼？來住宿的，不是來探討人生的」、「為什麼出門不帶腦？」、「為什麼你有這麼多的為什麼呢？你是10萬個為什麼嗎？」、「終於了解什麼是報復性消費，沒錢的出來找服務業出氣」。

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