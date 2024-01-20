地方搶司機 衍生同家公車2「薪」情

疫後公車司機荒嚴峻，各縣市競相加碼留住司機，新竹市去年幫公車司機每月加薪4千元，今年再加碼至5千元，但同在新竹客運的司機，跑新竹縣公車路線卻「等嘸」縣府補貼，桃園客運也有司機同公司不同酬的窘境。學者建議中央要有一致性補助，以免淪為「軍備競賽」互相搶人。

竹市府交通處長倪茂榮說，受疫情影響公車運量萎縮，加上缺工、物價上漲，公車營運成本大增，不得不陸續減班，還面臨物流業、遊覽車業高薪挖角。像竹市約缺19名司機，去年曾發生公車司機臨時生病開刀，沒人能接手開車，致路線緊急停駛。

各縣市面對司機荒，台北、新北市府近年先調整運價，為司機加薪6千元，台中市也有多家業者配合市府調整運價時幫司機調薪約4千元，桃園市則陸續加碼至每月1萬元。

竹市府去年6月為80名公車司機加薪每月4千元，但鄰近縣市也陸續補助司機加薪，竹市公車司機仍持續流失，今年起每月提高至5千元。倪茂榮直言「要撐住公車司機的薪水，不然很容易就跑了。」

不過，一溪之隔的新竹縣府並未提供類似補貼，專跑竹縣市區公車的新竹客運司機，就有相對剝奪感。縣府交旅處長戴志君說，新竹縣市同屬大新竹生活圈，都缺公車司機，正研議以薪資補貼留才，具體方案最快春節後公布。

一名竹市的市區公車司機說，政府補貼是好事，「感覺有被重視」，也能提升工作士氣，畢竟4萬多元薪資並不高，比跑貨車物流差很多。

桃園市區客運去年起陸續加碼補貼司機至每月1萬元。桃園客運業務經理簡誌良表示，桃市府的薪資補貼只給市區公車路線或桃園免費公車的駕駛，新北市區公車路線952（南崁至板橋），則和雙北同步，最近一次調薪是前年10月，加薪6000元。

簡誌良認為，桃園司機加上補貼，薪資約5萬7到5萬8，雙北路線司機薪資過去都有穩定調漲，差距應不會太大。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，地方政府財政狀況不一，如此恐演變為地方視自有財源狀況補助，部分司機自然會選擇到補助多的縣市，如此不正常的轉移，無助公車客運業營運，他建議應由中央一致性補助才妥適。