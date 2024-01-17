他問「這類人」不適合去科技業？ 過來人狂點頭：得不償失

科技業薪資高，因此吸引不少人投身，但工作環境也有不小的壓力。一名有身心狀況的網友今年要從研究所畢業，很猶豫該不該進入科技業工作，身邊科技業的朋友也常常抱怨很高壓，「沒生病得進去都生病了」，於是想問問，「有身心狀況是不是不適合去科技業」。

一名網友在Dcard「科技業版」發文，他患有憂鬱症和適應性焦慮症兩年了，今年要從研究所畢業，因為身心狀況研究所念得非常辛苦，所以在考慮是否要進入科技業，他很容易緊張焦慮，遇到較棘手的事情或情況會不知所措和失眠，做事情需要放很慢的節奏慢慢完成，加上常常聽朋友分享科技業高壓，「沒生病得進去都生病了」，所以常常在想，是否找外商傳產的工作會比較好，也煩惱面試時是否要提到自己身心狀況，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「沒狀況的也會變有，所以你算是超前佈署」、「先治好身體再說吧，錢領的多的地方通常壓力都很大，我怕你會受不了，尤其是在趕案子，正常人都會覺得壓力很大了，更何況是你這種狀況」、「建議國營，公職不要，公職也是壓力不小，你的個性不適合待科技業」、「先去較有制度的傳產大廠蹲幾年，疾病就醫配合治療吃藥，早日走出人生低谷」、「選擇這麼多怕什麼，薪水拿少一點，找個沒壓力的工作不難吧」、「真的不建議，不要拿命開玩笑，相對其他產業科技業腳步還是比較緊湊，加劇犧牲職涯與心情真的得不償失」。

有相同狀況的網友表示，「正在經歷的人跟你說，如果你不找出會導致你焦慮的源頭，然後想辦法找到共處的方法，那真的會過得蠻痛苦的」、「我跟你個性一樣，碩班也有憂鬱症去看醫生，去某二線廠產線一年離開，真的受不了一天有20小時都在緊張和半夜被call起床即使不在半導體業，系統廠也是可能遇到操單位或是怪人，國營相對穩定也沒有那麼緊湊。我也是憂鬱焦慮多年，嘗試過很多方法（看醫生/諮商/種花草/運動⋯等等），結果養一隻狗狗後突然被治癒一半，供參」。

不過，有網友認為，「也是有不那麼忙錢還可以的，請慢慢找到你適合的位置，讀了那麼多專業知識努力那麼久了，放棄真的很可惜！加油」、「也有壓力不大錢少的部門，慢慢找待得住的就好」、「我覺得你可以試試看再決定，你不知道你會遇到什麼樣的人和環境，如果不適合再出來就好」。