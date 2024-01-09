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公司好混卻不賺錢「要待嗎？」 內行潑冷水：你好單純

聯合新聞網／ 綜合報導

許多人都希望能找到一個錢多、事少、離家近的工作，不過有一名網友卻表示，身邊一位朋友的工作沒什麼壓力，月薪也有4萬5左右，但公司卻沒有很賺錢，讓朋友猶豫是否要換工作，還是要繼續待著？貼文一出，不少熟知內情的人紛紛潑冷水。

這名網友在PTT以「公司很好混可是不賺錢，會待嗎？」為題發文，他說朋友的公司月薪45K，年薪有15個月，工作上沒有什麼壓力，還能準時下班，而且出差到國外還能賺差旅費，基本上就像在養老了。雖然工作看起來很輕鬆，但原PO也說公司沒有很賺錢，不過老闆人算蠻好的，讓他想問問大家的看法，「這樣的公司要待嗎？還是換到高壓但是可以做到老的呢？」

不少過來人對原PO潑冷水，「你怎麼知道沒賺錢？沒分你們而已」、「有哪個老闆賺錢會跟員工講，一定都是說今年賠錢，請大家共體時艱」、「全台灣沒有老闆會說公司有賺錢的，永遠都是賠錢」、「待過類似公司，年賺幾十億…你不知道狠賺而已」、「我好像都沒聽過老闆會說賺錢的」、「你好單純，真的快倒的公司最好會有這種爽缺」、「你怎麼知道不賺錢？真的不賺早就開始減福利裁員了」、「真的不會賺錢的不會有15個月」。

還有網友建議原PO增加其他收入，「副業做一做啊，等副業超過本業就穩了許多」、「副業做起來啊，為自己留一個退路」、「這種的挺適合發展副業的」、「變相公職啊，副業跟看盤開下去」、「邊領邊做好隨時被裁員能找到新工作的實力」、「換高薪，這薪水普普而已吧」、「想賺錢就買台灣50或美股VT就好了」。

薪水 年薪

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