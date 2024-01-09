面試狂洗臉！公司卻發二面通知要求「做這事」 一票網友曝殘忍真相

許多人都有面試求職的經驗，有時觀察現場氛圍，便能判斷自己是否會被錄取。不過一名網友透露，自己在一場面試中被「洗臉」，隔幾天卻收到二次面試的通知，對方還要求完成分析公司提案的作業。對此，一票網友點破真相，「不就是要騙報告嗎？」

一名女網友以「一面被洗臉卻收到二面通知」為題，在Dcard工作版上發文表示，自己前陣子面試一間公司，在第一階段的面試過程中，不斷被面試官洗臉、瞧不起，她坦言雖然知道有能力不足的地方，但聽了很不舒服，結束後也覺得大概不會有後續。

沒想到原PO隔幾天忽然收到該公司發出邀約通知，希望進行第二次面試，並指派作業分析公司提案的優劣，要求以Word文件報告形式繳交。她直呼不理解公司的作法，「如果覺得我能力差，為什麼還找我二面？如果覺得我值得考慮，那為什麼一面要洗臉我？」

對此，網友們紛紛點出：「不就是要騙報告嗎？這個辣雞（垃圾諧音）招超常見」、「想壓低薪水吧？」、「有些公司會要應徵者幫他們做報告……」、「免錢叫妳幫做分析，順便壓妳薪水？」、「騙方案的吧，面試感受差就不要去了」、「主管開會需要一份簡報，剛好叫妳做一下」、「PUA（情感操控）啦，而且還沒錄取就要妳做報告，講好聽一點叫面試題目，實際上等他們拿到要的資料就謝謝再聯絡」。

也有不少網友批評面試官的態度實在欠佳，「不給妳面子，還叫妳幫他打工」、「貶低妳，讓妳乖乖聽他的」、「面試感受差就不要去了，對一個還不是正式員工的人都這種嘴臉了，進去能好到哪裡去？」、「我之前也有遇到這種的，直接拒絕二面，太沒禮貌了，裡面風氣八成也是這樣」、「被面試官瞧不起、洗臉，我會直接說也沒什麼好談的，面試不用繼續了，你不尊重我，我也沒必要浪費時間聽你在那廢話」、「真的是想打壓妳，讓妳接受年薪（可能在業界比薪資不高）；就算之後進了，也會提心吊膽的打工，先找妳開刀試專案，要其他人依妳爲準」。