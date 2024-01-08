超閒「保全工作」無聊到想辭職 網建議善用時間轉1職缺

許多人找工作，會偏好「錢多、事少、離家近」等條件，不過日前有位中年保全發現「雖然工作很閒，但心很累，覺得工作時間流動很慢，好像與世隔絕」。對此，網友建議「如果空閒時間太長的話，可以考慮考公職」。

一名網友在Dcard發文表示，他從工作13年的電子廠被裁員後，就決定去做保全，但他坦言「這份工作雖然很爽，有2/3的時間在發呆，可以偷偷用手機，還可以叫外送來吃，但一個月工時288小時，薪水不到3萬5千元，而且時間過很慢，感覺與世隔絕」。

對此，原PO猶豫「我該珍惜這份爽缺，還是因為高工時、低薪資而離開？常常要連上6天12小時，讓我覺得好像被困在工作裡，人生好可悲」。

文章曝光後，有同業回應「我也剛入豪宅保全4萬8千元，不過幾乎沒有涼的時間，每個月固定休7天，有年終，我是夜班，有兩個小時睡覺時間」、「我每個月288個小時，薪水4萬1千元，一樣上12小時上班時間，你跟我每月薪水差6000，一年差7萬2千元。我們公司投保薪資實薪投保，6%勞退提報，我如果是你早就離開」。

但也有人建議「時間太長的話，不準備考公職、國營嗎？薪水不怎樣但工作算涼，比上不足比下有餘，至少沒有奧客住戶一堆要求，先蹲著混口飯吃，再慢慢看要怎麼安排時間」。