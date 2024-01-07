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竹科工程師年薪200萬遭妹子嗆「條件還好」 過來人點頭：路上到處都是

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，他身邊有位年薪200萬的竹科工程師，日前竟被女生嫌棄「條件還好」，讓他感到非常傻眼。示意圖／ingimage
網友透露，他身邊有位年薪200萬的竹科工程師，日前竟被女生嫌棄「條件還好」，讓他感到非常傻眼。示意圖／ingimage

許多人對科技業抱有幻想，認為工程師的薪水非常優渥。有網友在PTT分享，他身邊一位年薪200萬的竹科工程師，日前竟被女生嫌棄「條件還好」，讓他忍不住為好友抱不平並怒噴「真是豈有此理！」

原PO表示，自己是陽明交通大學畢業的，他朋友則是台大資工「純血工程師」，目前在竹科工作，年薪將近200萬，不過對方近日卻被女生嗆「條件還好而已，這種人到處都是」，讓他不禁傻眼直呼「真是豈有此理！要怎麼反駁才合理？」

貼文底下，不少過來人認為在竹科年薪破百萬確實並不稀奇，「真的還好吧」、「新竹走路隨便肩膀撞到都是年薪200萬...」、「『新竹到處都是』，這句沒錯」、「資工200萬，真的還好而已」、「200萬其實在竹科大概只是中位數」。

還有網友強調，比較年薪時應考慮物價、年紀等因素，「看女生條件啊，我認識的正妹朋友都覺得200萬是結婚基本門檻」、「現在物價漲成這樣」、「看看2023家庭開支文，一般家庭兩大兩小差不多年花200萬，所以單薪200萬，老婆說不定還得要去工作才行」、「看年紀啊，25歲跟45歲的200萬怎比」；另外還有網友表示，現在講求男女平權，不需互相攀比。

PTT 薪水 竹科 年薪

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