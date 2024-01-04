近500筆雇主個資遭外洩 移工續聘居留整合服務系統驚現資安漏洞

「在台移工一站式申請聘僱及居留整合服務」今上線，卻發生近500位申請者個資外洩的意外。勞動部官員坦言，因程式設計有瑕疵才導致申請者資料外洩，今中午11點多發現後已緊急下架、修正，並於下午重啟服務，後續也將進一步檢討資安。

勞動部規畫「在台移工一站式申請聘僱及居留整合服務」，與內政部系統介接，整合聘僱及居留許可申辦作業，雇主在替移工提出期滿續聘或接續聘僱許可申請時，可同時完成移工的居留或展延居留許可。

整合服務系統今天正式上線，卻爆出個資外洩意外。勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦坦言，系統在今天上午8點上線，11點半接獲民眾反映，網站上可以看到490筆申請雇主、仲介的資料，勞動部立刻下架系統檢修，發現是廠商的程式設計有瑕疵。

陳昌邦說，經檢修、測試，今天下午多已經重新恢復服務，勞動部也依照個資法規定，進行資安通報相關程序，聯繫資料外洩的雇主與仲介公司等等，後續也會依合約規定，要求廠商履約負責。