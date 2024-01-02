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工作多久和同事換IG？ 網友曝「絕佳時機」：人要慎選

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子表示，想和同事加IG，但不知道什麼時機合適。示意圖／Ingimage
一名女子表示，想和同事加IG，但不知道什麼時機合適。示意圖／Ingimage

許多人喜愛在社群軟體分享近況，但不確定什麼時機將同事加入好友比較合適。一名女網友自認性格外向，有意加同事的社群帳號，讓對方參與自己的私生活，不過她擔心主動追蹤他人會造成困擾，因此發文詢問：「工作多久跟同事交換IG比較適合？」許多網友一致認為，最好的時機點就是離職後，因為永遠不知道同事的真面目。

一名女網友近日於Dcard工作版上表示，自己性格很外向，而目前這份工作已經持續1個月了，和同事之間雖然還沒有非常熟，但是對方人都很好，自己不介意加同事的IG。某天公司部門用IG帳號發文，上面標註所有人，也包括平時會開一點玩笑的同事，因此她好奇問道：「不知道我這樣主動去追蹤適不適合？大家對於沒有當面交換IG，突然被追蹤會很奇怪嗎？」

話題拋出後，一票網友堅決搖頭：「同事就當同事就好」、「不要換！如果要交換IG，同事要慎選，小心變成談資」、「換到是笨蛋，上班好同事下班不認識」、「完全不想給，妳不會想之後的私生活都攤在陽光下，給公司的人都知道吧？」、「職場不像同學單純了，沒什麼好換的，離職也不用換」、「工作不要交換IG，被捅一刀都不知道，跟外向沒關係，是單純人扯到利益就很可怕」。

有過來人分享：「永遠都不要，認真說，遇過超級心機的」、「我同事請假去露營發限動，直接被同事拿來說嘴說過太爽…」、「永遠不要，以前傻傻交換的後果，就是不管PO什麼，敏感人都要對號入座，搞出一堆事情」、「千萬不要…交換一個禮拜不到，私人帳號直接被同事變成公開帳號，他拿自己手機給其他人看我的貼文跟精選限時，而且不只一位」。

也有人回應：「我都等別人先加我」、「我同事有跟我要，我打哈哈」、「看感覺，如果感覺彼此相處不錯會加，但若發跟公司有關的文就先隱藏掉」。許多網友對於加同事社群最好的時機點有共識：「要也是離職後再換」、「在職不要，離職再說」、「離職後才會加IG，因為妳永遠不知道同事會怎樣」、「我自己也會跟同事加，但都是確定要離職或離職後才加」。

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