護理師出走潮 他們逃去哪了？4大關鍵揭低薪現實與苦悶

護理荒一直是台灣醫療現場的棘手問題，目前全台32萬名領有執照的護理人員，執業率僅有60％，約莫19萬人左右。專家觀察，近年，愈來愈多護理師前往歐美等國，追求更好的薪資待遇和醫院職場環境，台灣恐怕將淪為護理職場代訓所。《遠見》採訪多位在外國執業的台灣護理師，整理護理師出逃的四大關鍵因素。

在墨爾本醫院工作的護理師Linda直言，同樣在醫院工作，澳洲護理師工作不僅相對壓力較輕，年薪更是台灣望塵莫及，這些差距「讓我完全回不了台灣！」

然而Linda並非少數案例，愈來愈多台灣護理師飛往美國、澳洲、歐洲等國發展。隨著往外發展的護理師人數增多，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳強調，若再不改善醫院護理執業環境，台灣恐怕會淪為「護理職業代訓所」，留不住護理人才。那台灣2030年的26萬護理人力需求，又該如何是好？

全球護理缺口高達600萬，各國瘋搶護理人才

護理荒，已成為全球各國公共衛生的一大挑戰。

世界衛生組織（WHO）2020年發布的報告指出，全球護理人力短缺近600萬人。新冠疫情後，各國出現護理人員大批出走潮，其中高齡化的已開發國家，正面臨照護人力不足的挑戰。因此，各國政府祭出加薪、移民快速通道等方式，從各地爭搶護理人才，其中又以美國和澳洲，因語言、薪資福利、工作環境等因素，成為許多護理師的夢想之地。

關鍵一：薪資待遇

澳洲薪水至少三倍，薪資福利成搶護理人才關鍵

曾任北部某醫學中心護理師的Linda就表示，台灣護理師的薪水，「完全不能和澳洲比，」澳洲註冊護理師（Registered Nurse）第一年的年薪約台幣170萬，而擁有碩士學歷的專科護理師（Nurse Practitioner）第一年年薪更突破台幣300萬。

反觀台灣，按照104人力銀行2023年的薪資調查，一年以下護理師年均薪為50.6萬，不到澳洲註冊護理師的三分之一。

關鍵二：護病比

護病比較低，專注顧好四位病人

相較於其他國家，台灣的醫院護理師工作負荷也是一個問題。以護病比來說，台灣醫學中心的護病比1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，澳洲公立醫院護病比是1：4、私立醫院1：5，而美國南加州的內外科病房是1：5，加護病房則是1：2。

到澳洲後，Linda才首度體會到專注照顧病人的護理工作。以前，她在台灣的醫院每天要照顧十位病人，到澳洲後，需照護的病人數降至四人，讓她感受到有時間心力「好好照顧病人」的感覺。

Linda回想在台灣醫院工作，因為護病比過高，一個護理師要照顧十位病人，「班做完就很好了，根本沒時間思考如何讓病人更舒適，」高護病比不僅影響護理師工作負荷，更連帶影響照護服務品質。Linda甚至觀察到，台灣訓練出來的護理師在澳洲醫院很受歡迎，因為做事效率超高，「都是超高護病比逼出來的效率，」Linda苦笑著說。

關鍵三：工作環境與班表

硬體設施完善，上班有休息時間

「推車在哪邊？」「在我這！」這些對話常在台灣醫院病房出現，因血壓器、換藥推車數量有限，因此護理師常要重複確認器材位置，還要推著器材，穿梭在各病房間。Linda提到，澳洲醫院病房的器材設備充足，每間病房都配有護理推車，且有病人搬移用的輔具，減輕護理人員的負荷，更降低護理師的工傷機率。

對護理師來說，醫院投資在病房設備，能有效減輕護理師工作負荷、建構安全友善職場，增加護理師留任意願。

另外，交班制度也很不同。澳洲醫院是上班時間準時開始交班，而台灣醫院則是上班前30分鐘要到班，要在開始上班前完成交班，等於是每天都加班工作。而對Linda來說，完整且不被打擾的休息時間是她以前在台灣無法想像的，台灣護理師常忙到中午只能吃一兩口便當，或以一杯手搖飲撐過整天。

現在，Linda在澳洲的醫院，護理站提供免費的簡易餐點和茶點，護理師早上10點有一個tea break，中午有一小時的午休時間，「護理照護工作攸關病人性命，一定要降低錯誤率，」Linda認為，護理師有完整休息時間，才有辦法提供最好的醫療照護，保障病人安全。

關鍵四：專業自主與進修

專業自主且具臨床決策力，能充分發揮護理專業

除了工作內容和班表的不同，美國、澳洲整體環境對護理的尊重，也讓護理師能充分發揮專業。

在美國南加州的護理師孫小嵐便提到，她以前在華人經營的醫院，護理師就是輔佐醫師，不曾出現提供醫師建議的狀況，因此，當她換到南加州一間大醫院，首次被醫師詢問，「你認為這位病人下一階段的療程該如何進行？」才讓她知道護理專業應該是和醫師、營養師、物理治療師等專業共同討論合作，而不是完全由醫師主導。「台灣就是以醫師為天，」Linda點出醫療體系內部專業自主性的落差。

看著墨爾本醫院75歲的護理前輩，仍蹲下身為病人洗腳，這樣完善的照護品質和對專業工作的熱情，讓Linda提到，「在這裡（澳洲）真的看見很多好榜樣，」醫院護理前輩們對工作的熱情激勵後進一起努力，回應自己當年投入護理專業的初衷。

另外，台灣的護理人員進修是規定六年120小時，但通常護理人員必須用私人休假時間上課進修，在德國卻不是如此。在慕尼黑的醫院工作的護理師陳映璇提到，護理師每年的在職進修，包含防災、病人安全等課程，都以影片進行，回家觀看影片的時間，還可以向主管申報時數，抵工作時間。

在全球瘋搶護理人才的關鍵時刻，台灣應從薪資福利、工作內容等方向著手，形塑友善安全的職場，才能吸引更多護理人才投入醫院臨床工作，避免淪為全世界的「護理代訓所」，讓栽培出的優質護理人員願意留在台灣效力，接住台灣邁向超高齡社會的醫療照護需求。

（本文出自2023.12.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）