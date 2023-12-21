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老闆面試問奇葩問題「擺明不想補新人」 內行人揭殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，老闆面試時的奇葩對答，讓他猜測是故意不想補新人進公司。面試示意圖。圖/ingimage
一名網友表示，老闆面試時的奇葩對答，讓他猜測是故意不想補新人進公司。面試示意圖。圖/ingimage

鄰近年末求職更加不易，許多人即使有離職念頭，也會等領到年終獎金後才提出。不過一名網友透露，自己同事近日離職，卻發現參與幾場面試老闆故意不想補人進來公司。對此，有人點出真相，「省成本呀，剩下的人扛得住，就是老闆賺到」。

一名男網友以「老闆故意不想補人」為題，19日於Dcard工作版上表示，年末有同事提離職，公司徵才也開了1個多月了，自己一開始只面試符合老闆標準跟職位需要的「聰明人」求職者，但事實上老闆願意開的薪水根本請不到，而且年底也很少人會投履歷，所以現在退而求其次，只要正常人資格低標過，自己會從頭來帶新人

原PO參與幾場面試後，發現老闆不是想找人進來，而是想把人推出去，「各種奇葩的對答讓我無地自容，只想早早結束面試，心裡想著到底有哪個老闆所謂的『聰明人』聽完之後還會來的」。他猜老闆想要測試其他職員能不能扛住原本的工作量，並詢問主管職的網友，「遇到這種老闆會怎麼處理呢？」

有網友點出老闆心態，「省成本呀，剩下的人扛得住，就是老闆賺到，不想扛就去面試看能不能逃掉，若外面沒人要就只能繼續做，看看公司那些資深的廢物老人，為什麼沒走？很多時候是外面沒人要」、「為了省錢，至今沒看過老闆會用聰明的新人」，但也有人認為「我覺得不一定，我覺得現在要找正常人很難，一大堆妖魔鬼怪」。

另外有網友好奇原PO老闆究竟問什麼問題，他則是透露，「例如大家常見的畫大餅，我們是畫都不畫，直接跟你講這邊沒餅，未來看你造化」。對此，其他人也直言，「真的好直接，一整個『放給他爛』的作風。老闆也知道氣數將盡，卻沒有勇氣向大家坦白」。

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