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按件計酬女性勞工產假薪水怎麼算？ 勞動部發解釋令

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
懷孕示意圖。圖／ingimage
懷孕示意圖。圖／ingimage

在公司年資滿半年以上的女性勞工若請產假，雇主須照給工資，未滿半年則減半發給。勞動部曾在103年發函解釋，考量女性勞工分娩前1個月可能多請假、少加班、產能降低，薪水會比過去幾個月略減，針對按月計酬的女性勞工請產假時的工資，原則採分娩前已領或已屆期可領的最近1個月工資除以30推算，若金額低於平均工資，則應採近6個月平均工資為計算基準。由於近日有地方政府詢問，勞動部昨再發函，將「按件計酬」的工作型態也納入。

依勞基法第50條，女性勞工受僱工作在6個月以上者，產假期間工資照給；未滿6個月者減半發給。但有些公司會在勞雇契約中約定一部分工資以勞工績效表現、銷售量或生產量等作為浮動計算工資，女性勞工在請產假期間因未有績效表現、銷售量或生產量等，難以計算浮動工資，就只能領底薪，恐怕影響產假期間權益。

勞動部條平司司長黃維琛說，勞動部在103年就已經針對按月計酬的女性勞工發布解釋令，針對女性勞工8周產假期間，雇主照給的工資計算方式做解釋。他進一步指，懷孕女性勞工在分娩前的1個月，可能因身體狀況請假，或減少加班時間，若產假期間工資計算是以分娩前1個月計算，可能會導致工資減少，因此當時解釋令指出，若計算出來金額低於前6個月平均工資者，應以平均工資為準。

黃維琛說，當時只針對按月計酬女性做解釋，最近有地方政府遇到按件計酬的女性居服員案例，發文詢問勞動部，因此勞動部昨發函擴大解釋，將按件計酬的女性勞工也納入。

他表示，按件計酬的女性勞工，在產假期間的工資給付方式比照按月計酬女性，不會因生產前1個月工作量下降、績效下降而連帶影響產假期間工資產生落差。

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