投百封履歷沒下文！她崩潰喊「還要讓我多難受」 台大生曝多益990也陷困境

理想職缺可遇不可求，一名網友抱怨，自己投遞了上百封履歷，卻很少收到面試通知，就算面試，也時常遇到無聲卡、收到感謝函，讓她感嘆快崩潰，「這社會根本不缺工，缺的是廉價勞工」、「我只是想找一份工作，到底還要讓我多難受？」

一名女網友以「我只是想找一份工作，快崩潰了」為題，在Dcard發文表示認同「這社會根本不缺工，缺的是廉價勞工」這句話，自己在這幾個月已經投了上百封履歷，通知面試的機會卻少得可憐，履歷也改到沒什麼好改的，面試還要被各種水準堪憂的面試官問問題，遇到態度差的面試官，收到無聲卡；態度好的面試官，仍然只收到感謝函，「每每都跟你聊的很開心，卻沒有要錄取你，懷疑根本是被抓來填補空檔時間陪聊天欸」。

原PO坦言心力交瘁，每個月都上演同樣的戲碼，對於找工作這件事越來越意志消沉，但一想到存款越來越吃緊，就更焦慮難過，為了賺生活費，也曾降低底線當臨時工。原PO考慮職缺仍注重未來發展，「我的經歷充足也有作品集，但面試官就只想知道我有沒有要結婚生小孩？有沒有貸款和生活壓力？」，對方還稱職位只想給低薪、高CP值的人，並詢問之前公司的內部八卦與探同業敵情。

原PO透露經歷過各種莫名其妙和感受不錯的面試，就是沒有一個工作被錄取。她感嘆「現在職缺越來越誇張，一個薪水也不高的職缺卻要求一堆證照，還要什麼多益880以上、外語證照一堆，到底什麼世界啊？全世界真的只有台灣資方最cheap（廉價）又傲慢。都年底了，我非常難過，我只是想找一份工作，到底還要讓我多難受？」

對此，一票網友共鳴回應：「覺得連打工都很難找，很競爭」、「除非家裡能讓你靠，不然通常到最後只能向現實低頭，不喜歡的工作也得做，薪水給的夠多就好，工作只是為了生活不得已得去做的事」、「這個社會缺非常高端的人才，以及新鮮又便宜的肝！」、「所以越來越多人躺平，算是一種對社會無聲的報復吧？」、「有些只是人資要達標面試介紹公司而已，根本沒要找人，浪費時間」，還有一名台大生分享：「我多益990，也面了一大堆工作，每個工作都面個兩三回，一個比一個要求高，然後薪水給33k⋯⋯？？？」，其他人見狀紛紛直呼「文組悲歌」、「大開眼界了」。

不少人鼓勵原PO：「妳覺得大家會在領年終之前離職？妳打工個兩個月，2月開始再找可能會好點」、「別急，有時候工作需要一點緣分跟運氣，太急找到的或許做得不久」、「找不到不要氣餒，有的時候這個缺點可能也是優點，說不定找不到是因為一堆屎缺被妳躲過了」、「建議先求有再求好，時間彈性的兼職先加減做，補貼一些生活費，休假期間再繼續找正職工作或進修學一技之長之類的」。