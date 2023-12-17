人力銀行CEO：絕對不要在面試時 問這個問題

摘要 1.求職者在面試中提問，除了令人印象深刻，重要是不踩雷。 2.面試最後說：沒有其他問題，可能讓面試官認為沒有事前做功課。 3.你的雇主沒有必要替你劃清工作與生活之間的界線，這是屬於個人的事。

「你還有什麼問題想問嗎？」

當一場面試接近尾聲時，面試官通常都會拋出這問題。這是一個既有挑戰又充滿機會的時刻。如何回答，不僅關係到你在面試中的表現，還是一個讓面試官對你印象深刻的大好機會。

但是如果問錯問題，也可能弄巧成拙。

人力資源公司Insight Global執行長比恩（Bert Bean），在成為執行長前，曾經是公司招募人員，面試過數百位求職者，他特別提醒大家，有一種地雷問題「千萬」不要在面試的最後問，那就是：「這份工作與個人生活之間該如何平衡？」

比恩解釋，這個問題會給面試官留下一種「你可能不會百分之百投入這份工作」的印象，也可能會讓你未來的雇主誤解你。

還沒有正式進入公司，卻急著確認工作與生活之間的平衡，即便你對職業生涯相當有抱負，但面試官卻可能會覺得你並不是很願意為公司奉獻，或是給人「不太可靠」的感覺。

但比恩指出，你未來的雇主沒有必要替你劃清工作與生活之間的界線，這是屬於員工自己的問題。

他建議大家閱讀企業評論網站Glassdoor和求職平台Indeed上面的資訊，來了解應徵對象的加班文化或是職場氣氛等。

求職面試教練德雷克斯勒（Barry Drexler），曾經面試並幫助超過1萬名求職者，他建議大家可以換另一種比較聰明的問法。

例如：「需要在下班時間聯絡我嗎？如果有的話，頻率大概是一周幾次？」或是「公司請病假或休假的規定是什麼？」藉此了解公司團隊是如何看待工作與私人生活之間的平衡。

千萬不要說：「沒有其他問題了」

求職過程中，面試官通常都會留個10到15分鐘的時間讓求職者提問，這是展現個人實力與臨機應變能力的關鍵時刻，然而大忌就是：「我沒有其他問題了，」是相當扣分的行為

過去曾在Google等大公司負責人才招募工作的丘奇（Nolan Church），目前在高階管理人力平台Continuum擔任執行長兼創辦人。他指出，有些求職者在面試最後不提問，那就表示他們幾乎沒有事前做功課，甚至不了解這間可能會是他們未來雇主的公司文化、面試官或職位內容。

另一方面，若懂得問「這份工作最困難的部分是什麼？」能顯現出，求職者事前對申請的職位和公司進行了研究。

雖然這是一個通用的問題，無論是在哪家公司，或任何一場面試都可以向面試官詢問，但這個問題，能幫助你展現對職缺的興趣，而不光是「裝個樣子」而已。

該怎麼提問，才能夠令人印象深刻？

「我想確保自己能跟得上這家公司邁向成功的步調，請問在這家公司裡，表現最好的員工表現出的三大特質是什麼？」比恩曾在今年2月向財經網站《CNBC》分享。

他解釋，透過這個問題，人資經理會看到你的認真負責和積極進取的態度。比恩說：「透過詢問團隊或公司裡成功人士是什麼樣子，你就可以證明自己是一個幹勁十足的人，非常想要知道需要學習哪些技能，才可以幫助你晉升到某個職位。」

最重要的是，在面試前，你該花時間研究公司的文化淵源、產品或服務、價值觀等基本資訊，可以讓你在眾多求職者中脫穎而出，為自己贏得更多的機會。

資料來源：CNBC Make it、CNBC

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