經痛請生理假被要求提「國立醫院」證明 網轟：直接申訴檢舉

有些女生生理期來時身體會不舒服，一名網友發文提到想和主管請生理假，沒想到對方卻要求她出示「國立醫院」的證明，令她相當疑惑「這樣是合法的嗎？」文章隨後也引起網友討論。

該名網友在《Dcard》發文，表示這陣子因生理期來，腰痛到連躺著都十分不舒服，什麼事都做不了只能在家休養，於是傳訊和主管申明要請生理假，未料對方卻回覆「我這裡請假很麻煩」、「要國立醫院病假證明」，讓原Po納悶「之前請生理假都沒被這樣要求過」，想詢問主管的行為合法嗎？

一名網友發文提到想和主管請生理假，沒想到對方卻要求她出示「國立醫院」的證明。圖／取自《Dcard》

文章一出網友紛紛留言「不懂生理痛要證明什麼」、「還指定醫院？」、「雖然說這樣很噁心 但是如果我主管這樣，一怒之下可能會拍沾血的衛生棉給他看」、「回他我這裡給你證明也很麻煩，要先等我去申訴一下」、「病假證明還要國立，擺明就是刁難」、「違法，去勞工局申訴檢舉吧」、「生理假不用證明」。

事實上，勞動部曾公告「女性勞工請『生理假』免附證明文件」，勞委會強調，倘雇主要求受僱者必須提出生理假之證明文件始給假，即屬違法。根據「性別工作平等法」第14條，女性受僱者因生理期而導致工作上有困難，「每月得請生理假1日，全年請假日數未逾3日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算」，薪資方面則是給予半薪，「前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給」。