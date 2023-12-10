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新進員工不想穿制服「投票輸了耍無賴」7人揚言集體跳槽

聯合新聞網／ 綜合報導
網友老公工廠的員工不滿上班要穿制服。圖為工廠示意圖／Ingimage
網友老公工廠的員工不滿上班要穿制服。圖為工廠示意圖／Ingimage

有些公司為了統一員工，會要求員工穿著制服，有網友表示，她的老公公司有統一制服，然而卻有七名新進員工不滿，發起抗議，雖然投票以「穿制服」居多，但七人依然不接受，揚言要集體離職。對此，其他人則直言「這種員工不走公司遲早倒」。

一名網友在匿名公社發文表示，她的老公公司有統一制服，夏天兩套、冬天三套，公司制服由公司出錢，一年內可以無條件換發一套，然而有七名新進員工不滿上班要穿制服的政策，要求服裝自由，主張穿制服是強制行為，並不合法規。

該網友表示，為了解決此事，她的老公發起投票，結果是想要穿制服的選項多了11票，她的老公也提出折衷辦法，開放週五穿便服，方便員工下班出門約會，但這七人依然不領情，認為公司欺負少數群體，揚言將集體跳槽，她表示，「現在員工難找，一口氣少7個工廠作業一定會有問題，我想問問大家，是否有什麼折衷方案？」

其他人則留言「我是老闆的話，歡迎自行離開，新進員工算老幾？當老闆或主管，讓他牽著鼻子走，你有錢還怕請不到員工？在於你自己願意花多少錢請員工」、「這種員工不走公司遲早倒」、「這7個是確定不能留的」、「早一點讓他們去找新的工作吧，不然這個公司很快就被整倒了」。

還有人留言「記得一個公司是屬於私有的，都讓大家投票了，最終決定穿制服，而那些不願意穿的新進職員，真的要跳，就讓跳吧，離開前，記得簽禁止條款與自願離職書，再找人吧，畢竟沒人會與錢過不去的，不會請不到人，只有能否付的到心中的那個價錢」。

也有人質疑「其實要探討一件事，這7人真的有這麼團結嗎？找一個扮黑臉的在中間稍微挑撥一下就能馬上瓦解，這樣真的會離職的只剩1、2個。誰工作不是為了賺錢，我不信7個人都是沒經濟壓力的」。

制服 離職 老闆

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