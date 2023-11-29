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每月加班180小時！公務員崩潰問「是常態嗎？」 過來人曝實用解方

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文訴苦，稱自己好不容易考上公職，卻經常加班，每月加班110小時是常態，最多一個月得加班180小時。 圖／pakutaso
一名網友發文訴苦，稱自己好不容易考上公職，卻經常加班，每月加班110小時是常態，最多一個月得加班180小時。 圖／pakutaso

公務員因待遇佳，加上工作穩定，被許多人視為「鐵飯碗」，也是不少父母期許孩子求職的首選。不過，近日有一名網友發文訴苦，稱自己好不容易考上公職，卻經常加班，每月加班110小時是常態，最多一個月得加班180小時。貼文一出後，立刻引發網友熱議。

這名網友在Dcard以「請問公務人員一個月加班110小時，甚至180小時是常態嗎」為題，指出自己在某直轄市擔任公職，但考上後卻與想像中不太一樣，因為每個月都必須加班110小時，有時甚至要到180小時，且報班不能超過，多的時數通通是做功德，讓他不解求問「這是常態嗎？」，更思考是否要重考或回私人企業。

貼文一出後，立刻湧入不少網友留言回應「不正常，我在的整個單位沒人在加班的，4點半大家就都在收東西準備下班了」、「不正常。你算一個月（30天）120小時，平均一天加班4小時。這很血汗好嗎！」、「不正常。除非你是警消才有可能破百，22天*4小時了不起88小時，110小時這個是停休再停休了吧」、「你這比勞工還慘！還不能申訴！話說台灣真是個鬼島，政府連公務人員還能操成這樣，還要做功德，有夠垃圾！」、「不正常，但是聽說在某些直轄市蠻常見的」。

對此，也有不少網友給出建議，表示「沒有經濟壓力，做得很痛苦一律建議重考，不論是工時還是主管有病都是，一直撐只會撐出病來」、「算算時薪，搞不好還不如去搖飲料」、「公務人員太盡責只是增加自己的工作，準時上下班比較實際，東西做不完給主管煩惱就好」、「時間到，管他做不做的完直接下班，我絕對不做沒有加班費的工」、「我是拿到合格實授就回去業界，很多事情水太深，回去比較心安點」、「我能力越強同事越會把事情丟給你，然後不得不加班」。

加班費 主管 求職 公務員 時薪 做功德

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