頂大文組當台積電技術員母狂勸退 內行反曝2優勢喊「CP值高」

「護國神山」台積電是不少新鮮人想進入的公司。近日，有網友表示哥哥將入職台積電，但此決定卻讓母親氣炸，兩人之間的衝突仍未落幕，讓她十分頭痛。文章也引發討論，在得知原PO哥哥的職位後，有網友直呼「打趴台灣七成以上上班族」，有過來人更稱「CP值高」。

一名女網友在Dcard發文，表示哥哥拿到錄取通知，打算選擇台積電廠區。然而哥哥的決定卻讓母親氣炸，認為「學歷讀到這麼高為什麼要去當作業員」，哥哥則糾正，表示是技術員不是作業員，並說之後可能可以轉工程師。但母親仍然不理解，更稱「如果要去，房子就不留給你」。原PO並透露哥哥大學就讀政大，但是是文組、非相關科系。

對此，有網友認為原PO母親的反應合情，「妳媽是對的，頂大文組當作業員對未來沒幫助」、「栽培了這麼久結果去台積當技術員，不過人生是自己的，不要被世俗框架住」，有人則覺得「妳哥能對自己負責就好」。也有網友表示「我哥也電子方面高學歷的，一開始說不想擔責任，去當作業員（不是台積電），現在說作業員太累改做工廠保全，應徵的時候還只敢寫自己高職畢業超好笑，我媽從一開始的氣死，到現在變成有賺錢就好」。

有網友則指出該職位沒什麼不好，「台積就算作業員薪水也屌打台灣七成以上上班族了吧」、「從頭贏到尾，台積技術員跟入職的薪水，就是一般上市公司工程師的等級了」、「技術員薪水夠用，假也夠多，我反而滿羨慕他們的」、「有些人在意能跳去哪，同職位比台積高薪的就只有外商和一線IC，這兩項連電資科系都要很競爭才能進，不只技術員，連一堆電資+其他二類的工程師都沒辦法跳走」。有過來人更稱台積電技術員入職一兩年可領到80萬，「資深的五年內破百算輕輕鬆鬆，算CP值高了吧」。

但也有網友不認同原PO哥哥的說法，「技術員不可能升到工程師」、「能當工程師的一進去就是了，基本上不會從作業員上去」、「副工程師都轉不進去了，技術員更不可能轉工程師」、「基本上不可能轉成工程師，外面那麼多新鮮的正統四大，怎會讓習慣的螺絲換地方」。