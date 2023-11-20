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他憂打工度假變求職「黑歷史」 網搖頭：面試官超愛問

聯合新聞網／ 綜合報導
網友擔心打工度假會變「黑歷史」，影響自己的求職之路。示意圖／ingimage
網友擔心打工度假會變「黑歷史」，影響自己的求職之路。示意圖／ingimage

不少民眾為了豐富自己的人生，會在年輕時安排出國「打工度假」。不過，卻有網友在Dcard表示，打工度假不僅沒辦法在求職時加分，甚至還有可能被部分面試官質疑其經歷，於是他好奇詢問「打工度假最後是不是都變成黑歷史？」

原PO說明，打工度假的經歷不只無法幫自己在求職時加分外，若遇到帶有偏見的面試官，對方或許還會質疑其經歷。他指出，多數打工度假的工作都較基礎，難以學到專業技術，而女性甚至可能被面試官懷疑在國外玩很兇。

原PO認為，結束打工度假後，除非當事人在社群媒體留下痕跡，否則也沒有太多人會主動提起自己的過往，因此他直言「過幾年後，或者回國換一個職場環境，漸漸就變成一段黑歷史」。

貼文底下，部分網友認同原PO想法，並表示不同面試官的態度都不一樣，「真的，五次面試有四次都是帶有貶義的質疑」、「看面試官，有些覺得有趣會聊，有些則是會問你在澳洲一個月賺多少，能接受台灣的薪資嗎？」、「做勞力然後又不把握機會練語言的，當然面試拿不出來什麼東西好講啊」。

但也有許多網友分享過去面試經驗，強調打工度假也能為自己加分，「不會啊，我去美國打工度假，就很多人有興趣知道」、「一點也不會，主管反而覺得去過的人會在職場上比較穩定，不會整天想出去玩」、「不會喔，面試官都很愛問這一段，聊的津津有味」、「面試都是加分的誒，會問這段時間的經歷跟學到的事情」、「就算真的想深度旅遊，因為這項顧慮沒去的話，老了一定會很遺憾」。

Dcard 打工度假 面試

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