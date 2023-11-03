人資看錯履歷錄取「國中畢業生」 菜鳥上班曝：每天都怕被發現

在公司面試時，通常主管會根據新鮮人的履歷來發問，不過若拿錯履歷可能就尷尬了。日前有位求職者表示，她只有國中學歷，但先前抱著嘗試的心態投了一間有名的公司，對方拿錯履歷還錄取她了，入職後她求助「我每天都害怕被發現，該怎麼跟主管說才好？」

一名網友在Dcard發文表示，她只有國中學歷，一個月前抱著嘗試的心態投履歷到有名的公司，沒想到對方邀請她去面試，剛好人資在面試的過程中，有人打斷人資，讓人資搞錯履歷，因此對方問原PO「有看到您是北商畢業的，您對於期望薪資的部分是多少？」當時她沒有反應過來，就回應「依公司規定」。

事後該公司錄取原PO，並請她幾天後去報到，她回想發現「應該是人資搞錯履歷了」，但她仍去報到，很擔心自己被發現是假學歷，原PO坦言「雖然我在辦公室努力自學，不會就上網查，但我壓力很大，沒有人發現我有問題，我很愧疚原本會來面試的人，我不知道事情為什麼變得那麼複雜」。

文章曝光後，許多網友回應「這間公司很雷，但是妳靠別人的學歷拿到工作，居然繳交畢業證書的時候沒有穿幫？」、「妳應該在報到前就要承認了，這樣沒有欺騙的問題嗎？而且後續要辦理健保，需要身份證跟畢業證書影本，這樣也沒有穿幫嗎？」、「人資大概以為妳是沒有帶畢業證書影本，要妳改天補上而已，要是之後他們跟妳要，妳繳不出來的話，會以為妳是刻意隱瞞」、「看錯履歷也不是妳的責任，建議妳之後如果有人問到老實回答，能力如果不符合就會被開除，如果妳也可以勝任的話，代表這份工作的學歷沒有很重要」。