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傳產轉科技業！他年薪百萬卻嘆生活「行屍走肉」 同業有感悲吐內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友從傳產轉職科技業，年薪百萬卻嘆生活如同「行屍走肉」。示意圖/ingimage
一名網友從傳產轉職科技業，年薪百萬卻嘆生活如同「行屍走肉」。示意圖/ingimage

科技業薪水高，不過工時長、壓力大。一名網友從傳產轉職科技業，薪水確實勝過以前的工作，但生活卻過得「行屍走肉」，因此好奇同在科技業的大家，是怎麼撐過的。文章曝光，引起網友們共鳴，就有過來人奉勸大家「要是沒有經濟壓力，建議遠離科技業跟產線」。

該名網友在DCARD訴苦，自己原本在傳產待好幾年，平時正常上下班、很少加班，下班還有精力去健身、出門逛逛，但想待到年薪破百，恐怕「棺材都踏進一半了」。

於是他趁年輕轉行科技業，短短做個幾年，年薪確實就超越先前的傳產，但卻都是用長工時、高壓力及輪班換來的。他感嘆下班只想睡覺，休假也沒有精力到處走走，感覺每天都像「行屍走肉」，無奈求助同業們「請問各位到底是怎麼撐住這種生活的」？

文章曝光，引起許多同業共鳴，「真的只剩下肉體記憶，精神都被摧毀了」、「離開科技業了+1，下班後累到連電腦都不想碰，放假也都在補眠」、「我通常都靠北公司半年一年，等到獎金發下來身體就自動誠實了」、「好累+1，越來越不快樂」、「下班沒生活的話，到底是為了什麼賺錢的，我也覺得好累」。

也有過來人提出建議，「在科技業，每天都要為自己設定新的KPI，如何最有效摸魚，並且獲得老闆的肯定」、「找個自由加班、一般壓力、免輪班的工作，如果沒辦法換到這種的，那你想想你的小確幸是啥，靠這個小確幸撐了」、「首先要選個『好主管』，主管關乎一個部門能不能待、部門流動率高低，通常主管好、工時還行、錢多就能一直待了」。

科技業

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