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找工作父母卻頻插手！搶電話追問未錄取原因 人資曝嚴重後果

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提到自己的父母總介入他找工作，媽媽甚至在人資打來時把電話搶過去，讓他感到困擾。 示意圖／ingimage
一名網友提到自己的父母總介入他找工作，媽媽甚至在人資打來時把電話搶過去，讓他感到困擾。 示意圖／ingimage

父母總擔心孩子在求職的路上碰壁、吃虧，因此經常給予建議，期待孩子能找到合適的工作。然而，過度介入反而造成孩子的困擾，近日一名網友難以忍受父母不斷詢問他的求職進度，母親甚至搶電話詢問人資自家兒子未錄取的原因。

一名網友在Dcard發文提到，最近正在找工作，但父母不斷介入讓他相當困擾。原Po表示，母親總認為他原先的保險業工作沒門檻，讓她跟親朋好友聊天時感到丟臉，而父親經常在家庭群組傳各類職缺的連結，並不停催促、詢問原Po的求職進度。然而，近期原Po回到家後接到人資的未錄取通知電話，原Po的母親在一旁不停指示兒子如何應答，甚至將電話搶過去詢問對方：「是不是我兒子之前只有做過業務，你們覺得不適合？」，讓原Po感到相當丟臉，讓自己看起來很像「媽寶」。

許多網友認為原Po的父母不該過度介入找工作，尤其原Po媽媽搶電話的行為太過頭了，「這個媽媽好恐怖！直接搶過電話是哪招啦！我爸媽如果一直傳職缺我絕對不會理他們啊」、「根本不是工作的問題，是父母控制欲的問題」、「這些過度的介入真的只是潑冷水罷了，完全反效果」、「直接搶電話我不行，太過頭了」。

另外，也有人資現身說法，認為媽媽的舉動實際上相當扣分，除了影響到人資工作也影響到求職者的形象，「作為一個人資，其實面試時最重視的是求職者的專業和態度而不是過去的工作經驗，家長的介入反而可能會影響到求職者的形象」、「作為一個人資，會重視的是求職者本人，如果電話突然變成其他人員對談非常困擾，等於還要多花心力說服一個搞不清楚狀況的人」。

求職 父母 媽寶

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