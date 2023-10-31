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她資歷淺卻被提拔當主管 加薪曝光網全反對：當快樂的薪水小偷就好

聯合新聞網／ 綜合報導
職場情境示意圖。圖／Ingimage
職場情境示意圖。圖／Ingimage

職場上常有人說「領多少錢做多少事」，並非每個人都想「被升遷」承擔主管職。近日有網友在Dcard無奈表示，自己最近被老闆提拔為小主管，但只加薪3000元，壓力卻爆表，讓她因此思考是否該離職，網友看了加薪數字忍不住搖頭，一面倒要她「快逃」。

原PO提到，因為上司離職，老闆依工作表現提拔她為主管，沒想到之後的日子卻苦不堪言。首先是僅加薪3000元，要做的事情卻多到不成比例，她向老闆要求薪水再調高，對方卻以「資歷太淺」為由不願意給更多。

此外，責任變重、得幫下屬扛責都讓她覺得壓力非同小可，新進同仁漏掉重要的事情出包，必須由擔任主管的她扛責、解決問題；最近廠商大出包，老闆也把壓力施加在她身上。甚至以前很喜歡上班、現在上班卻變得不快樂；以前和老闆相處得不錯、現在覺得老闆好機車，她直言很痛苦，想乾脆一走了之。

原PO坦言內心十分掙扎，她認為老闆看好她，再加上想要省錢才會提拔自己成為主管，而這也是磨練自我職場經歷的好機會，但卻又時常看著薪資單後悔，因此發文詢問網友自己究竟該離職或繼續領著低薪咬牙洗履歷？

網友看了紛紛留言表示加薪幅度實在太低，要她「快逃」：「升上主管才多3000…你怎麼會接受」、「不要再騙自己老闆賞識你提拔你了，真的看重你不會主管加給3000」、「除以工作天數3000/22每天多136元，136/8每小時比之前多17元」、「感覺你被糊弄了，在什麼職位就應該給什麼薪資，等妳更資深了職等也該再往上、薪水自然更高」。

許多網友也提到自己不想升遷的理由就是不想擔太多責任：「原本我也很想晉升，但看到我主管每天寫一堆報告，面對上面的會議，現在的我就想當一個快樂的薪水小偷」、「我最近也是升上店長2個月後，主動提出降級，把位子讓給有意願或主管屬意的人選」、「感覺現在晉升不是真的看能力，是在抓交替」。

一名加薪幅度、理由都和原PO相似的網友則分享自己的看法：「我後來覺得要當作一個挑戰去克服，也正好現在年底了、撐一下有年終，年後如果有更好的機會就跳。」

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