北漂1年賺第一桶金 工作內容嚇壞眾人：存錢看醫生有比較好？

每個工作都有其辛苦的一面，為了要賺到人生第一桶金，不少人得先付出龐大的代價。有一名北漂的女網友在外商公司擔任客服人員，每天不斷接到客人的客訴，讓她生活在壓力跟焦慮底下，即使賺到第一桶金，也只能去心理諮商，讓不少網友看了很心疼。

這名女網友在Dcard發文表示，自己北漂工作一年終於存到100萬元，但這代價不小，因為得每天接客訴電話，而且還得時時盯著電腦，因為每通電話都會被公司監聽，如果沒有接到或被掛斷，就會被主管關切，讓她壓力大到下了班看到有來電也不敢接，晚上睡覺做夢還會夢到miss phone call。

除此之外，每天最多只能有15分鐘上廁所的時間，也讓她上班時不敢喝水。原PO說這份工作不需要跟同事互動或者合作，也因此不用溝通講話，時間久了讓她越來越害怕社交，一下班就沒有能量，甚至朋友的邀約，原PO都都覺得沒有多餘的體力去赴約，只想在家裡躺著。不過即使再累，也因為這份工作的薪水不錯，原PO並沒有打算離職，但有考慮要去預約心理諮商。

貼文一出，網友們都很擔心原PO的身體，「薪水多但是要把錢拿去給醫生，有比較好嗎？」、「妳這樣很容易生病，長期來看薪水會停滯，好好規劃一下再行動」、「恭喜存到第一桶金！等辭職後就放慢腳步，多找自己喜歡的事做，當犒賞辛苦工作存錢的自己」、「沒什麼喝水，短期看起來好像還好，但其實影響還蠻大的，建議這類高壓工作適可而止、見好就收喔，等身體出問題會比較麻煩，你注意到妳的心理可能出了些許問題，請不要待到連身體也出問題」。