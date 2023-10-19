「下班看到藍天會流淚...」科技業前員工列警世5件事

但一名自稱曾在知名科技業上班的男子，在《Dcard》科技業板以「那些進XX教會我的事」為標題PO文，指出曾經見到學長在在走廊上暈倒，送醫搶救無效後，公司在急救失敗後1小時，立刻移除該名員工的網站資料，他還寫下5件事提醒自己和他人，表示「下班離開公司看到天空是藍色的，都會不自覺流眼淚」。

原PO表示，工作後已經好久沒有感受到自然醒的感覺了，有時起床時還會有「不如一睡不醒」的念頭，發現自己的身體在提醒已經生病了，但是向上級反映，只有受到無限被檢討的輪迴，令他感到十分痛苦，最終決定離職。

原PO指稱，看清楚公司裡面太多謊言，不願再繼續這樣的工作。他也透露，曾經有位學長在公司內的走廊上暈倒，送醫急救無效後，公司網站在一小時後就移除學長資料，這件事讓他驚醒，也頓時發覺「人生不必如此」，更讓他感受到公司是「吞人不吐骨頭的地獄」。

讓他更感冒和感到畏懼的是，原PO稱，公司的申訴管道均採實名制，意即「在申訴後2小時內，你的直屬老闆都會清楚是你申訴的」，也讓他覺得公司內部並沒有所謂的誠信、正直存在，他也表示，目前「已按離職，選擇自由，人生重啟」。

他並寫下下列5件事提醒自己，並讓他人或許能避免工作上的悲劇。

一、「如果有機會，希望我有勇氣過自己真正想要的生活」。

原PO後悔不該進工廠工作，因為每天實在讓人無法開心，幾乎是一醒來精神壓力就很大，必須趕快讀公司機簡訊，為了每日晨會必須提早進公司做報告。

二、「希望我以後沒有那麼拚命工作」。

在公司工作不拚的話會被上面指責 拚也會被同儕指責，最後身體搞壞了，慢性病找上門纏身，看醫生一輩子。

三、「期許當時我有足夠的勇氣表達自己的感受」。

上班時天天與「妖魔鬼怪」相處，步步為營，怕講錯話得罪人，幫忙擦屁股還被嫌，也不敢反抗，後來也只是更多的霸凌與壓榨。

四、「希望我和那些朋友們能一直保持聯絡」。

為了持續達到家人和老闆的期許，上班、加班、輪班無限輪迴，錯過太多朋友的聚會聯繫，朋友群組也很少回，導致幾乎沒能聚會，變孤身一人。

五、「期望我未來以後的生活能活得比現在快樂一些」。

只要一點就好，我也不奢求什麼，只是覺得人生好痛苦，下班離開公司看到天空是藍色的，都會不自覺流淚。

網友見文有人表示贊同，認為進該知名科技業公司除了薪水和資歷是加分的之外，對生活都是大扣分，但有網友覺得，待在該知名科技業公司會不會開心，重點應該取決於選擇的部門單位和主管，有人透露若碰到好的主管和部門，還真的是很開心的。也有人建議原PO，應該去找像系統廠這樣的公司，便可以年薪百萬、準時上下班並週休二日，還有下班不用接電話，「真的是快樂得不得了」。