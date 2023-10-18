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徵才活動混進「雜魚」！他問科技業錄用會後悔嗎 網：老闆考量更多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友詢問，如果科技業主管在徵才活動錄取到與職位條件不符的人，會不會感到後悔？情境示意圖。圖／Ingimage
一名男網友詢問，如果科技業主管在徵才活動錄取到與職位條件不符的人，會不會感到後悔？情境示意圖。圖／Ingimage

有些大型企業會配合地方政府和學校舉辦大型徵才活動，應徵者了解公司後，可以直接在現場遞履歷面試，增加找到工作機率。不過一名男網友發文表示，如果有科技公司在大徵才一片茫茫人海中，很不幸「押錯人選」，錄取到與職位條件不符的「雜魚」，那主管會感到後悔嗎？貼文曝光後引發討論，有網友直言認為原PO「想太多」，並解釋老闆、主管就算錄取一個能力不太行的人，背後一定有考量。

原PO在Dcard發文表示，企業透過大徵才活動收到的人「無奇不有」，他聽聞有錄取者連函數（function）都沒聽過，就被企業錄取進來寫程式，很明顯沒有該職位所需要的基本能力，但他更好奇老闆、主管會不會後悔感到扼腕，「在公司面試只能被迫把真正的強者或高度吻合的人拒之門外，難道他們面試心裡不會想，『如果把這個人跟我們部門的XXX換掉該有多好』」，並詢問其他網友看法。

貼文曝光後引發討論，許多網友不認同原PO看法，認為公司錄取一個人是經過重重考量，而且就算此人沒有該職位要的能力，還有很多措施能補救，「老實說台廠大公司會培訓，進來前知道函數又怎樣，不能跟人好好合作，像自以為強的人，多半台廠大公司不愛收，但如果去外商、小公司和新創類公司就不同，這些需要即戰力比較容易收」、「想太多了，主管老闆考量的比你更多，為什麼一定要強的？這種思維會害死你...專案不一定要做完，一個專案能做十年，為什麼要找個高手一個月做完？大家還要養老躺起來呢，收到不怎麼樣的，還可以喊要教育訓練三年阿，這個主管的位子又多了三年穩穩賺」。

但也有網友附和原PO，喊在公司遇到「雜魚」會很頭痛，「非常後悔，收到一個地方大學研究所的，實作上無法想像的笨」、「工作就是來賺錢，我遇過一個整天說自己很忙、很強，檯面下就是一直巴結，案子給他也做很慢，愛講自己當過RD（軟體工程師），另類的雜魚」。

有人也指出，員工能力確實重要，但做人處事、表達能力、溝通協調也是主管會觀察的關鍵，「一個人就算什麼都不會，但進來有心學敢問，另一個人比你能力強，但很難相處。待久的反而是前者，因為後者會一直換工作覺得有問題的都是別人不是自己」。

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