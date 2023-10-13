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你提了嗎？破百萬人自提勞工退休金 享稅賦優惠

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部指出，今年三月勞工退休金自提人數首度破百萬人，截至今年七月，已經有103萬1209人自提，提繳率占全體參與新制勞退勞工的13.86%，平均薪資6萬4659元。（新聞示意圖／Ingimage）
勞動部指出，今年三月勞工退休金自提人數首度破百萬人，截至今年七月，已經有103萬1209人自提，提繳率占全體參與新制勞退勞工的13.86%，平均薪資6萬4659元。（新聞示意圖／Ingimage）

除了靠雇主每月提撥6％退休金，勞工也能自願提繳存老本。勞動部指出，今年三月勞工退休金自提人數首度破百萬人，截至今年七月，已經有103萬1209人自提，提繳率占全體參與新制勞退勞工的13.86%，平均薪資6萬4659元。

勞動部勞動福祉司司長謝倩蒨說，勞工退休金條例明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6％的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，勞工年滿60歲時，即可申請領回，勞工如暫時不領回，可繼續累積專戶內退休金，並享有不低於2年定期存款利率的收益保障。若勞工退休再就業，雇主仍須每月提繳勞退金，勞工也可在每月工資6％範圍內自提，享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠。

有關勞工自提退休金好處，謝倩蒨指出，勞工可在每月工資1%到6%範圍內自願提繳退休金，可隨時停止自願提繳、自提的退休金可從當年度個人所得總額扣除，節省應繳納所得稅，等到請領退休金時，絕對領得到、不打折，保本保息保證領回。

而今年三月份，自提的勞工人數首度突破百萬人，截至今年七月止，有103萬1209人自願提繳退休金，佔全體參與新制勞退勞工的13.86%，自提勞工的平均薪資6萬4659元。謝倩蒨提及，大家誤以為會選擇自提的勞工，以高薪族居多，但其實提繳級距落在2萬8801至3萬6300元，以及3萬6301至4萬5800元兩組的勞工，將近35萬人自提，人數也不少。

她提醒，勞工退休金儲蓄計畫，現在就可以開始。勞工如有自提意願，可透過雇主向勞保局申報，並可由雇主代為向勞保局繳納自提金額，快速又便利，勞工也亦可透過自然人憑證、勞動保障卡、健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號、至各地辦事處臨櫃查詢等方式，查詢勞工退休金提繳情形。

退休金 薪資 勞動部

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