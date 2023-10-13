連鎖速食店狂發上百封面試通知 求職者崩潰：堪比恐怖情人

許多求職者為了增加面試的機會，除了主動應徵外，也會將履歷公開於求職網。一名網友想利用休假兼職，並公開履歷，卻沒想到一間連鎖速食店的分店竟在一年內不斷發送「面試通知」，讓他備感困擾。

一名網友在Dcard工作版發文提到，由於考慮休假時兼職，並為日後換跑道做準備，因此在求職網公開自己的履歷。他表示，本身從事過也不排斥餐飲業，但國內某知名連鎖速食店的分店從前年12月起至今，開始每1至3天透過郵件發送面試通知，讓原Po不勝其擾，根本比「恐怖情人」還恐怖，不禁好奇這間分店到底多缺人。除此之外，該店每次發面試通知都不在求職網發送，而是選擇私下用會員電子郵件，且每次信件內容都直接指定面試時間，從來不詢問原Po面試意願及可行的時間，讓他感受不到尊重。

許多網友看到一整排的面試通知信件紛紛笑翻，「點進來之後，往下滑到笑出來，也太多」、「是缺人沒錯啦，不過也太頻繁了吧哈哈哈」、「滑個兩下發現怎麼滑不完被你笑死」、「他們可能覺得你是命定之子」、「是不是長太帥對方想看一眼」。

也有網友分享自己在該連鎖速食店的其他分店工作的經驗，表示真的很累很缺人，「是真的超缺人，我去上幾天，把新人的我當已經會上手的人，整家店就3-4人上班，是含內場人」、「每次去買都只覺得他們的員工很可憐。人力超級少，一個人要負責很多工作，薪水也沒有比較多」、「工作真的超級多，而且個人覺得不好上手」，「很多員工離職，時薪不到180，內外場都做，難準時下班」。