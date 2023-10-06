他颱風天上班要老闆出車資抵加班費遭罵 網解析：本就沒有

中度颱風小犬來勢洶洶，各縣市首長為避免民眾出門釀災禍，評估後除北北基桃以外，各縣市在5日均放颱風假，不過當日有網友突然被老闆叫去上班，他詢問「可否由老闆出資搭計程車」，卻被老闆飆罵3字經，讓他傻眼表示「要怎麼處理？」

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文指出，他居住的縣市政府宣布「停班停課」，老闆告知「要來上班也可以，不然就放無薪假」，不過老闆又馬上打電話要他上班，但原PO回應「我家沒車，本來是騎車上下班通勤」，因此跟老闆商量「我叫計程車過去，但車資由老闆支付，我也不計較當天的加班費」，沒想到老闆直接在電話飆罵3字經，讓原PO無奈詢問「如果各位遇到這種事情，你們待得下去嗎？會怎麼處理呢？」

對此，有網友解答「上班遇到颱風假，員工上班是沒有加班費的，但員工休假的話，老闆也不能扣全勤跟薪水，也就是休假日又遇到颱風假，你去上班才有加班費，這次小犬颱風的颱風假是平日，所以沒有加班費，老闆罵髒話的原因是你跟他用『不存在的加班費』，來跟他要車資」。

多數網友勸他別待，直言「不顧員工死活，這樣別待了」、「離職順便檢舉老闆」、「老闆飆罵是他的錯，但你可以拒絕出勤，你當天沒有出勤，老闆可以不付你當日的薪水」。

根據勞動部說明，颱風假不論是適逢勞工的「工作日」、「休息日」，原則上都應該比照《天然災害應對法》處理，颱風假勞工可以選擇不出勤，雇主也可以選擇不給薪，如果勞工出勤則比照一般上班，雇主不需要另外給加班費、補休。