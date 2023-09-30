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特登工廠開放雇移工 首波限6千名

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

經濟部前年曾提案開放讓從未聘雇移工的臨時工廠轉特定工廠登記的業者也能引進移工，但遭勞動部打回票。日前勞動部跨國勞動力政策小組開會，決議放行讓已取得特登工廠身份的業者具備聘雇移工資格，首波開放六千移工名額，由經濟部優先分配給廠住分離的業者。

政府先前修改「工廠管理輔導法」，限定農地違章工廠於去年三月十九日前申請納管，並於今年三月十九日前提出污染、消防安全等工廠改善計畫、繳交營運管理金，取得「特定工廠登記」後，可就地合法。

由於現行只有曾聘雇過移工的臨登轉特登工廠，可繼續聘雇移工。

勞動部勞發署管理組長蘇裕國說，這次提案聚焦在已取得特登、但從未聘雇移工的工廠，預估約四千多家，這些取得特登的業者，都通過消防建築法規檢查，也都面臨缺工問題，因此決議定額開放六千名移工。

蘇裕國說，這次適用放寬的包括過去非臨時登記工廠，在這次新取得特登的工廠，以及臨登轉特登、過去從未聘僱移工的工廠，這兩類工廠都適用申請聘雇移工。考慮移工住宿安全，由經濟部優先分配給廠住分離的工廠申請，詳細上路時程由經濟部中部辦公室規畫。

移工 勞動部

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