媽媽為顧孩「無法加班」 同事真心話引網挺：真的討人厭

職業婦女不只要面對職場，還要在下班後帶孩子，面對雙重的壓力，焦慮或挫折是難免的。日前有位媽媽表示，她有和同事溝通「因為有小孩，無法配合加班」，雖然同事常常幫她，但最後也受不了了，直呼「妳連假都無法加班，會被大家討厭」，貼文一出，網全不挺原PO。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她是一名職業婦女，因為沒有後援，得要回家帶孩子，沒有辦法配合加班，公司同事都能體諒她。

近期因公司工作量增加，雖然原PO平常日也有加班，但無法假日加班，就算同事詢問「連假可以加班的時間」時，原PO仍回應「小孩也放假，真的沒辦法加班」，這時其中一個同事便直言「這麼多天，妳都不能來一天，會被大家討厭」。

事後原PO表示「跟我很好的一位同事也不理我了，突然不跟我講話，到下班都沒有交流，連回家傳訊息也不回」，這讓她感到沮喪。

不過貼文一出，許多網友不挺原PO，直言「一直只有妳有連續放假日，過節妳都可以放假，我自己也有兩個小孩，但也覺得妳滿討厭的，妳有小孩要別人體諒，那妳有體諒別人長期幫妳加班嗎？假日不能加班就去找週休二日的工作」、「有小孩真的一堆藉口」、「很多同事沒有小孩要照顧，但有年邁的父母要顧啊，他們都能配合加班，就妳不行？」、「將心比心一點，妳也說同事平常都有體諒妳了，這不是應該的」、「說真的，如果大家都有小孩，妳不行，其他人就行？妳這樣長期下來不會不平衡？」

也有人鼓勵原PO「加油」、「問看看可不可以帶孩子去上班，我公司同事就是這樣做」、「別想太多，每個人工作都是為了賺錢，沒必要在乎別人感受」、「人力不足是員工的責任嗎？應該要叫老闆再徵人才對，怎麼會是討厭妳」、「我覺得不用特地把同事當朋友，就是同事而已」。