40歲男「表現差、愛抱怨」工作恐不保 母來電求情：公司要求太高

一般人在成年後便要為自己的所言所行負責，不過日前有一名近40歲男子工作態度不佳，卻是由母親出面替他發聲，荒謬行徑讓主管忍不住發文抱怨，「無法理解，快40歲了，工作還需要媽媽來講希望再給他一次機會」，並詢問網友是否有處理媽寶員工的好方法。

原PO在FB社團「爆怨公社」發文，表示該員工面試時都表現得很積極、正常，不過後來卻原形畢露，不只工作態度不佳、常與同事爭執、抱怨工作，甚至主管發話時還一堆藉口，該男的母親還打電話來幫忙求情，希望可以給他第四次機會，表示自己兒子不差，是公司要求太高。

對此，原PO說明，該男已來上班快2個月，連基本結帳機操作都沒有辦法在一個月內熟悉，讓他直呼，學校老師教完課程以外，學生也需要自己複習、進修，沒人敢保證讀完課程包考上台大，「更何況是職場，沒人義務性對你好，本該自己努力！」

貼文一出，網友紛紛表示讓他走人找新的員工，「不適合不就讓他走人？難道現在員工很難請？還是公司給的薪水只能請到猴子」、「叫他滾就好~還給那麼多機會讓他折磨你幹嘛」、「不適任辭退就好該給的給一給」、「趕快遠離才是上上策」、「如果還給第四次機會，很快的就會有第五次」、「就直接開掉啦！不然沒有個標準要怎麼管理其他員工？」