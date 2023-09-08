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曾馨瑩翩翩起舞！郭董一見鍾情：舞者心胸大了 舞台就大了

時報出版／ 文‧郭台銘
圖為鴻海董事長郭台銘在婚禮上，與新娘曾馨瑩翩翩共舞。記者陳柏亨攝影／報系資料照
圖為鴻海董事長郭台銘在婚禮上，與新娘曾馨瑩翩翩共舞。記者陳柏亨攝影／報系資料照

人生的格局：心胸有多大，舞台就有多大

自己的心胸要有凌雲壯志，也要虛懷若谷、以人為師。

相信很多人都知道，我太太曾馨瑩是個職業舞者，也是位舞蹈老師。

我和馨瑩認識的原因，是因為鴻海尾牙有段節目，要我和林志玲小姐一起跳探戈，於是我也請了對方的舞蹈老師來教我跳舞。我第一次見到馨瑩，幾乎是一見鍾情，我立刻被馨瑩專注教學的模樣所吸引，整個目光都放在她的身上。

如果你們曾經觀看過舞蹈表演，爵士、芭蕾、街舞、現代舞，什麼舞都可以，你們一定會發現，當一位舞者站在那樣大的舞台上，唯有憑藉舞技與自己的氣勢，方能夠鎭壓住整個舞台。

舞台上的舞者，可以緩緩起飛，可以疾風掃秋葉，可以遲疑、渴望、退卻、尋覓、探索，反反覆覆的尋找，似乎無所不能。

一個舞者，他們可以時而不動聲色，時而飛奔放縱，時而洶湧澎湃，時而激情狂野，堅信自己就是世界的中心。

我從太太的身上，深刻地觀察到，一位舞者的氣勢與心胸，足以讓自己駕馭各式各樣的舞台。一位氣勢很強的舞者，就算是在廣袤的沙漠中隻身跳舞，也不會顯得渺小，相反地，還能彰顯出人類巨大的力與美。

一位舞者尙且如此，更何況是一個團隊，甚至是一整個公司！

我很早就意識到，唯有走出台灣，公司才能擁抱更大的市場。於是，我先是到了美國，而後到了英格蘭、捷克、墨西哥、巴西等地設廠，因為將心胸放眼至全球的布局，我才能逐漸打造出屬於自己的事業王國。

我不是一位舞者，無法一個人征服廣大的舞台，但我還是能將全世界都當作我的舞台，這當中的關鍵因素，在於「我」到「我們」的轉變。

《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》。圖/時報出版提供
《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》。圖/時報出版提供

創業沒多久，我知道我不能只是一個人，我需要號召有為的夥伴，並且廣納賢士。所謂的領導者，並不是擁有一群僅會聽從命令的追隨者，而是充分授權，讓每個階層的主管與員工，都能充分地發揮潛能。

如果公司裡的所有員工都只知道追隨老闆，到最後他們只會做老闆認為需要做的事情，而不會主動開創出新的可能。

所謂「心胸要大」，第一，是指自己的心胸要有凌雲壯志，第二，是指自己的心胸要虛懷若谷、以人為師，唯有結合這兩種層面的意義，方能眞正地壯大心胸，開創出越來越大的舞台。

(本文摘錄自《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

郭台銘 曾馨瑩 林志玲

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