不想努力了！妹子每日工時4小時「半躺平」 怨親友介紹血汗工作引論戰

隨著時代變遷，如今萬物齊漲，唯獨薪水不漲，許多年輕人不想努力，紛紛當起「躺平族」。日前，有網友就指出，她每日工時4小時，月薪約基本工資的一半，身旁親友們紛紛介紹那種「會被壓榨的職缺」給她，讓她感嘆「躺平即正義，我是不會輕易再進入體制的」。

該名網友在Dcard表示，現在年輕人只要一進入職場就被夾殺到爆肝，還領最低薪，因此她從一年前就開始躺平，每天睡滿九小時，上班工時四小時，儘管薪水只有基本工資的一半，但平常只要把消費壓低，每個月都還能有幾千元可以定期定額投資股票。

然而，她身旁的親友卻一直勸她換工作，或介紹被壓榨最多的職缺給她，甚至還稱她現在的打工沒前途，讓她不解「好像你們介紹那些工作就有前途」，原PO透露以前也曾從事過親友介紹的那類工作，但不僅沒前途，連健康、精神都出狀況。因此，原PO堅決表示「躺平即正義，我是不會輕易再進入體制的」。

文章曝光，有網友卻認為她這樣是在「變相啃老」，「你應該先感謝你父母讓你住在他們被壓榨買來的房子裡做自己」、「你這算躺平嗎？還是提早適應乞丐生活？躺平至少要維持基本需求，薪資只有13200，水電費基本開銷繳完剩多少錢吃飯？現在是家人幫你承擔，你只供給自己才有剩錢投資，別鬧了，你這不是半躺平，是半啃老」。

不過，也有網友表示，「人生活得快樂最重要，躺平不過也是一種生活方式而已」、「好好研究股票，躺平要躺出新高度，就必須學會從金融市場撈錢」、「有本事躺平，當然躺平好」、「以前肯努力幹有實際成果人生保障，現在肯努力幹只是奴隸而已」。