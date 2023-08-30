快訊

放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

怕爆！「蘋果客服Mail」稱Apple Pay被鎖 一驗證Apple ID權限送詐團

華堡太小？美國漢堡王「廣告欺騙顧客」遭集體訴訟

公司普渡員工出100元當供品經費 老闆：反正也是你們拿走「出錢很正常」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨，公司普渡時，老闆要求員工出100元當作供品經費，認為拜完都是員工帶走，所以「出錢很正常」。中元普渡示意圖。報系資料照
有網友抱怨，公司普渡時，老闆要求員工出100元當作供品經費，認為拜完都是員工帶走，所以「出錢很正常」。中元普渡示意圖。報系資料照

中元普渡期間，不少家庭會紛紛準備供品拜拜，公司也會舉辦祭拜儀式。一名網友抱怨，每年公司普渡時，老闆都會要求員工出100元當作供品經費，拜完都是員工帶走，所以認為「出錢很正常」，令原po不禁直呼，「遇過最摳的老闆」。

一名網友在社群平台Mood發文，公司普渡要求每個員工要出100元當作供品的經費，老闆還表示，「每次拜完也是你們拿走，出錢很正常」，聽說去年也是這樣，且老闆不喜歡吃的食物都不能買，拜完還會觀察員工有沒有多拿供品，令他相當傻眼，「老闆是不是太閒了」。

網友紛紛表示，「果然沒有最摳，只有更摳」、「我老闆也超摳，說是今年度營運不佳，為了省經費，廁所直接不提供衛生紙」、「第一次聽說」、「好小氣喔，一年才一次」、「通常不是都公司買嗎」、「我們公司也是…」、「也太摳，這公司我無法」、「我自己出錢買，還要看老闆喜歡吃什麼」、「供品才多少錢，這都出不去」、「斤斤計較，想必公司福利也不好吧」、「這算強迫消費吧！」、「好奇老闆有在做事嗎？閒到管這麼多喔」、「看來公司規模不大，老闆才有閒情逸致」。

有網友則認為，「算了啦～就當買零食」、「老闆也沒說錯啦，拜完也是分給員工」。

鬼門開

延伸閱讀

公司祭拜「好兄弟」他見同事供品貼名片、寫心願秒傻眼

手機別亂放！中元普渡15項禁忌曝 做1舉動恐讓好兄弟跟回家

中元普渡懶人包／「這些」供品不適合拜好兄弟！普渡時間、流程和禁忌一次看

公司普渡「弄錯一事」員工拜完染病 命理師曝原因：磁場全亂

相關新聞

公司普渡員工出100元當供品經費 老闆：反正也是你們拿走「出錢很正常」

中元普渡期間，不少家庭會紛紛準備供品拜拜，公司也會舉辦祭拜儀式。一名網友抱怨，每年公司普渡時，老闆都會要求員工出100元當作供品經費，拜完都是員工帶走，所以認為「出錢很正常」，令原po不禁直呼，「遇過最摳的老闆」。

科慕打壓工會運作？5勞工協商代表 4人遭第一波資遣

台灣科慕公司七月底無預警宣布八月關廠歇業，資遣逾200名員工，經工會抗爭、桃園市政府強制協商，終於在8月14日達成協議。...

六成上班族颱風天曾被要求到班 五大苦命行業是這些

台灣發生颱風、地震的機會不低，根據yes123求職網今（30）日發布的「颱風天上工與企業防災調查」顯示，78%上班族颱風...

開學打工意願創十年新高 45%打工再兼家教兩頭跑

大學即將開學，面對通膨物價壓力，yes123求職網「開學打工家教與生活雙壓調查」顯示，有91.2%「有計畫」在新學期打工...

83％感受職場年齡歧視！阻礙中高齡就業的大魔王是誰？

世界銀行指出，退休後收入（含年金、投資收入）須達退休前的六～七成，才算能支應退休後的理想生活。光靠退休年金很可能不夠用，再加上近年通膨攀漲、投資市場波動，更增加老後財務風險。那麼，重返職場會是選項嗎？

工讀生才來一個月就消失 主管驚公司資料全不見：我要賠嗎？

職場上，許多民眾最害怕與不認真的人共事，擔心自我負擔變重。有網友在Dcard上透露，自己負責的工讀生，在上班一個月後突然消失，且公司的行政資料也莫名的全都不見，讓原PO嚇得發文詢問「這樣我是不是要賠公司錢？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦