公司普渡員工出100元當供品經費 老闆：反正也是你們拿走「出錢很正常」

中元普渡期間，不少家庭會紛紛準備供品拜拜，公司也會舉辦祭拜儀式。一名網友抱怨，每年公司普渡時，老闆都會要求員工出100元當作供品經費，拜完都是員工帶走，所以認為「出錢很正常」，令原po不禁直呼，「遇過最摳的老闆」。

一名網友在社群平台Mood發文，公司普渡要求每個員工要出100元當作供品的經費，老闆還表示，「每次拜完也是你們拿走，出錢很正常」，聽說去年也是這樣，且老闆不喜歡吃的食物都不能買，拜完還會觀察員工有沒有多拿供品，令他相當傻眼，「老闆是不是太閒了」。

網友紛紛表示，「果然沒有最摳，只有更摳」、「我老闆也超摳，說是今年度營運不佳，為了省經費，廁所直接不提供衛生紙」、「第一次聽說」、「好小氣喔，一年才一次」、「通常不是都公司買嗎」、「我們公司也是…」、「也太摳，這公司我無法」、「我自己出錢買，還要看老闆喜歡吃什麼」、「供品才多少錢，這都出不去」、「斤斤計較，想必公司福利也不好吧」、「這算強迫消費吧！」、「好奇老闆有在做事嗎？閒到管這麼多喔」、「看來公司規模不大，老闆才有閒情逸致」。

有網友則認為，「算了啦～就當買零食」、「老闆也沒說錯啦，拜完也是分給員工」。