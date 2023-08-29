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工讀生才來一個月就消失 主管驚公司資料全不見：我要賠嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾表示，自己負責的新人在上班一個月後，突然消失，公司的行政資料竟也一併不見，非新聞當事者。示意圖／ingimage
民眾表示，自己負責的新人在上班一個月後，突然消失，公司的行政資料竟也一併不見，非新聞當事者。示意圖／ingimage

職場上，許多民眾最害怕與不認真的人共事，擔心自我負擔變重。有網友在Dcard透露，自己負責的工讀生，在上班一個月後突然消失，且公司的行政資料也莫名的全都不見，讓原PO嚇得發文詢問「這樣我是不是要賠公司錢？」

原PO分享，近期公司新進一位工讀生，負責各部門的庶務，自己則是負責帶他的主管。他說明，對方在上班一個月後，突然消失，甚至不回應人事和同事間的電話，讓大家找不到人。

原PO指出，後來還有同事發現公司的行政資料全都不見，且餘額仍有2000多元的悠遊卡也一併消失。工讀生離譜的行為，讓原PO嚇得直言「這樣我是不是要賠公司錢？第一次帶人就發生這種事好衰」。

貼文一出，不少網友建議原PO向公司報告，並推測對方搞不好是因誤刪資料，才選擇消失，「公司資料被竊盜導致資料外洩，還不嚴重？你不會處理的話就往上通報吧」、「你如果有他的聯絡資訊先聯絡他一下，再沒有就請人資處理」、「你是主管，然後不會處理這事件嗎？讓人事通知他歸還卡片，跟辦理離職手續啊」、「其實順序會不會是搞丟資料，發現闖禍後怕被追究才消失？」

Dcard 職場 工讀生

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