母女面試工作挑三揀四 竟向店家提裝冷氣、買椅子等各式要求

找工作幾乎是每個人的必經之路，但若是店家遇到媽寶前來應徵，又會是怎樣的體驗呢？圓木嫩仙草的店長就發文表示，有一對母女應徵工作，直接讓他傻眼了，兩人宛若在菜市場殺價般討價還價，讓該店長直呼「差點吐血」，誇張行徑吸引八萬多人按讚。

在該甜品店的面試環節中，陪女兒來應徵的母親認為該店家冷氣不夠涼，向店長提醒需要再加裝；聽到工作需要清洗鍋具、整理廚房，母親則說「我女兒不能洗東西，手會怎樣怎樣的」；又或是抱怨「怎麼沒放一些椅子」，都讓面試官店長心生放棄的念頭。

好不容易按照面試流程談完，母親這時回馬槍說道，自己也要應徵，要幫女兒工作，不然女兒就不做了。原PO最後直言「還是妳們先去找別間公司，我這邊沒辦法配合妳的要求」。母女兩人聽完就生氣的走了，原PO認為「我真的覺得小孩不能這麼保護，這樣出社會會很辛苦的」。

對於母女的行徑，不少網友紛紛吐槽「媽寶無極限」、「誇張～這樣很難在社會上生存競爭」、「好誇張，吃飯還需要媽媽餵食？」、「叫媽媽開個公司自己當老闆娘吧」、「現代的父母除了保護過頭，孩子也要變成啃老族啦！」，還有網友挖苦的表示「老闆怎麼沒有準備10點半點心啊？下午14:30香雞排跟奶茶呢？」

也有網友點出關鍵，「之前面試人員的時候只要是家長陪同面試的，我一律不敢用，用了啥驚悚劇情都會上演」。也有網友問道，「所以是一個薪水請兩個人嗎？」，店長則無奈回應「2份薪」。