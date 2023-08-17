她在早餐店工作月領3萬3 過來人細看內容驚喊「超不人道」

多數民眾在找工作時，會考慮薪水、休假、距離等因素，再決定是否要應徵。有網友在Dcard上表示，她目前在早餐店工作，上班時間為凌晨4點半至下午1點半，月薪3萬3千元，但月休僅4天。原PO認為，每份工作都應堅持一年以上，若不適合再離職，好奇詢問大家如何找到心儀的工作。

原PO透露，她去年剛畢業，目前在早餐店工作。她說明，這份工作的上班時間是每天凌晨4點半至下午1點半，月薪扣完勞健保後剩3萬3千元，而同事則是好相處，下班後的時間也不會被老闆打擾，不過月休僅有4天。

原PO補充，自己認為每份工作都應至少做滿一年，若真的發現不適合才會選擇離職。原PO分享目前的工作心得後，好奇詢問網友「各位都是怎麼找到自己喜歡，且能做長久的工作呢？」

不少網友在看到原PO的工作內容後，認為原PO工作十分辛苦且薪水太少，「不太能理解月休四天怎麼能做得下去」、「我覺得月休4天而已，至少要有4萬（薪水）啦…」、「月休4天超不人道的吧，我月休9天、三萬元還是每天都不想去」、「薪水太少、休假時間太少、上班時間太早，辭職」、「4天！虧妳待的下去…」。

其他網友則直言找到喜歡的工作很困難，並建議原PO可以多探索自己有興趣的領域，「要找到自己喜歡的工作，我想很多人都沒有吧，只是為了錢在上班」、「下班後，如果妳有花時間去鑽研妳未來會去做的行業的話，那我覺得妳這幾年暫時是可以的」、「除非妳都走服務業，這資歷對其他工作沒幫助，再來很少有早餐店累積年資有年假的，年輕的話可以找找其他的」。

也有過來人分享自己在早餐店工作的經驗，「若真的在早餐店做兩三年，過程認真學習並和老闆商量嘗試接觸管理進貨和帳務，除了有機會當副店或店長，未來也可以為創業打下不錯的基礎」。