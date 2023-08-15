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賣命工作20年遭老闆惡意逼退 他淚訴：為何不資遣我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨老闆惡意刁難他，卻不願意將他資遣。示意圖／ingimage
一名網友抱怨老闆惡意刁難他，卻不願意將他資遣。示意圖／ingimage

隨著工作年資漸長，薪水、休假與退休金也會增加，不過若老闆惡意逼退職員，恐會遭到員工檢舉。日前一名網友哭訴「我在公司賣命了20年，老闆卻越來越刁難我，為什麼不直接資遣我？」對此，其他人安慰他並給予建議，「因為資遣你會很貴，建議蒐證檢舉」。

一名網友在「爆料公社」發文指出，他在公司賣命工作20年了，但老闆對他卻越來越刁難，不僅在工作項目找麻煩，連工資也苛扣，讓他苦不堪言表示「為什麼不直接資遣我？」

原PO回顧「之前看過其他同事也被用同樣手法逼走，但我這麼多年的付出，不想我在公司為什麼不仁慈一點資遣？好委屈」。

對此，許多網友建議「特休假應該每年30天了吧，狂請假，要爛大家一起爛」、「我的經驗是降到最低薪資之後，員工還不走才被資遣」、「勞退新制上限也只有六個月資遣費，現在工作不好找，做好自己的本份，問心無愧就待著，這樣的老闆就跟他耗」、「因為你在這家公司工作20年了，資遣你會很貴，所以他才不資遣你」、「你可以蒐證然後檢舉老闆」。

根據勞動基準法第21條第1項：「工資由勞雇雙方議定之。但不得低於基本工資」、第22條第2項「工資應全額直接給付勞工。但法令另有規定或勞雇雙方另有約定者，不在此限。」雇主不能隨意降薪，薪水也不能低於基本工資，除非有跟員工協議調整薪水，否則雇主將違反勞基法

資遣 老闆 勞基法

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