高層感冒禁止全公司開冷氣 他氣炸：準備離職

天氣日漸炎熱，許多人都喜歡待在冷氣房裡工作。日前，有網友在臉書社團「匿名公社」分享，現在自己所在的公司禁止大家開冷氣，並表示就算要開也只能開4至5小時。他指出，公司內部悶熱，每位同事都熱得汗如雨下，讓原PO氣得準備離職。

原PO透露，現在他所在的公司規定大家不能開冷氣，並表示就算要開也僅能開4至5小時。他說明，公司內部正好某些地方無對外窗，且有窗的地方風也進不太來，因此每位同事經常工作的汗如雨下。

悶熱的工作環境讓原PO忍無可忍，他氣得直呼，自己已準備離職。原PO後續在留言提到，公司原本夏天都會開冷氣，但近期因「高層感冒」才讓公司下令禁止開冷氣。

許多網友以原PO公司與自家公司相比，表示自己已比其他人幸福，「這麼熱的天會中暑誒，辛苦了」、「突然覺得我們公司的28度冷氣很涼了...」、「爛公司，我公司都開19度吹，冷到穿外套喝熱茶」、「辦公室基本沒通風就是悶，我覺得戶外遮陽棚蠻涼的」。

部分網友則建議原PO可以自備小電風扇避暑，或主動向公司反應，「那就自己帶可折疊式電風扇、冰涼噴霧」、「沒冷氣沒風扇的工作也很多，看你要反應還是自己想方法調適，再不行就換工作」、「跟公司反應過沒？窗戶可以裝強排風扇或是製冰機」、「離職吧，公司不賺錢的警訊」。