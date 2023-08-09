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履歷上已寫經歷、優點 她白眼怒問：面試為何總要我再說一次？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨「面試官不看履歷，每次都會要求再次介紹自己的優點、經歷」。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨「面試官不看履歷，每次都會要求再次介紹自己的優點、經歷」。 示意圖／ingimage

社會新鮮人在面試前，常常會先擬定好回答的內容，能夠為面試過程加分，不過若遇到尷尬的提問，相信很多人會感到不快。日前一名求職者抱怨，每次常遇到人資詢問「為什麼要錄取妳？妳有什麼特色？」都讓她聽到快翻白眼，直呼「履歷上明明就有打，根本不看別人的內容」。

一名女網友在Dcard發文表示，為了用最完美的狀態回應面試官，所以在每次面試前，她都有做心理準備跟模擬回答，但她發現人資總是問「為什麼要錄取妳？妳有什麼特色？」這類的問題，讓她聽了直呼「超想翻白眼，我知道他們是想問我個人經歷跟優點，但我在履歷已經打的很清楚了，自我介紹也有講過，到底還要我說什麼？」

原PO接著表示，每當她回應後，對方又說「我覺得妳講得不夠明確、我覺得妳沒準備好」，最後又告知她「我們公司的福利在人力銀行上」，讓她覺得不平衡，認為自己也可以回應「我的經歷都在履歷上，可以自己去看」。文末，她質疑「現在的人資到底怎麼了？」

對此，許多過來人也分享經驗，「我遇到那種我問人資問題，對方反過來問我的。像是我問『請問在這份工作我會遇到什麼問題？』對方反問我『妳覺得妳會遇到什麼問題』，讓我最後氣到直接問他『我問你問題，你卻這樣回答我，你們公司真的有誠意要讓面試者發問嗎？如果你們沒誠意，那我們就沒什麼好談的了』」、「現在的人資問話邏輯都超有事、沒禮貌，前幾天我面試還遇到一個人資談完後，我說『我要再考慮看看』，他直接回說『還要考慮？那我們現在都在浪費時間了』」。

而對於「為什麼要錄取妳？」這問題，有不少職場前輩則給出建議與看法，「我會結合前一份工作的經驗表述：『以往在自己的業務上發生了某某事情，我發揮自己的能力/強項解決了問題，相信我的這個能力/強項/經驗可以對貴公司做出貢獻』」、「這問題通常都會放在面試結尾，面試官想聽的是『整理過濃縮過，可以一錘定音的優勢』」、「（問這題）除了看臨場反應以及是否有更detail的細節外，你有沒有想過有可能是你寫的優點跟你前面來面試的9個人寫的一樣」。

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