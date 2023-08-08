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打工族崩潰「星巴克好可怕」 過來人安慰：進去要有1準備

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨「星巴克打工好可怕」，認為工作內容繁雜。咖啡店示意圖。圖／ingimage
一名網友抱怨「星巴克打工好可怕」，認為工作內容繁雜。咖啡店示意圖。圖／ingimage

每份工作都有它的困難之處，日前一名在星巴克打工的女網友表示，她原本想磨練自己，所以選擇去星巴克打工，沒想到待了兩週後，發現沒辦法獨立作業，而且工作內容還沒學會，又增加新的工作項目，讓她直呼「星巴克好可怕」。對此，網友們安慰她，並點出一個入職該店前要有的準備，「進去星巴克打工，要有高抗壓性」。

一名網友在Dcard發文表示，她去星巴克打工快兩週，懷疑「自己是不是爛草莓」，她抱怨店裡忙碌時無法自己完成飲料，而且不忙時只是站著也會被罵，工作內容還沒熟練，就要背新的工作讓她感覺「腦子都快燒壞了」，因此原PO拋問「大家剛進去也是這樣嗎？還是我學習力比較差？」

文末原PO抱怨，最近連休假期間，都壓力很大無法放鬆，但才工作兩週，覺得現在離職太草莓，聽主管說未來開店跟關店作業會更複雜，大家都怎麼把飲料配方塞進腦袋的？

對此，網友紛紛安慰原PO，「老實說真的是要想辦法撐過這一段時間，後面就好很多了。進星巴克真的要有抗壓性，剛開始我也是崩潰到快哭了，但我的夥伴人都很好，雖然忙的時候會說我很雷，但下班之後也都會給我鼓勵，所以我就撐到現在一年多了，目前準備升值班」、「才兩個禮拜，多給自己一些時間」、「我跟妳在星巴克的感受一樣，我本身有做過很多的服務業，星巴克是我覺得最累的一個。剛上班第三天就開始收銀了，而且店裡面的氛圍也沒很好，目前做了一個多月跟老鳥還是不熟，老鳥還很常在菜鳥面前數落菜鳥的工作能力很差，總之整體的感覺很高壓，每天都是上站>出錯>被罵>下班」、「我剛進去時就是這樣，一個月後比較被罵習慣了，一開始也是每天被罵被冷嘲熱諷，基本上就是每天睡前回想一下今天被罵了什麼，而被罵的事情學會了沒下次再遇到能解決嗎，然後筆記多抄多看」、「加油，一開始真的很混亂，後面都會上手的！」

星巴克 打工

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