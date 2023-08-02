搶先前輩升遷遭眼紅 網揪他一特質有「驚人加成效果」：會升正常

職場升遷不只看能力，也得看平時做人怎麼樣。近日一名網友指出，被職場前輩酸說靠嘴巴吃飯，實在很不舒服，因此詢問大家，對於比自己晚幾年進公司，卻搶先升遷的後輩會不會感到眼紅？引起熱烈討論。

原PO在PTT發文舉出情境，若後輩年紀輕、沒靠山、學歷高，但沒什麼能力，嘴上功夫倒是不錯，很會到處串門子social（社交），短短沒多久職位、薪水就比自己高，這時候會不會眼紅呢？

對此，有網友安慰，「不會眼紅啊，人家有本事」、「給他說啊又沒差，領錢時你比他開心」、「自卑的人就會眼紅」。也有網友酸，「很少看到有人自認沒能力還沾沾自喜」、「自己都承認沒能力了，還擔心別人嘴你喔」、「這篇是炫耀自己升職很快被前輩嫉妒吧？」

另外，許多留言點出社交＋學歷的重要性，「社交手腕也是一種能力，在其他工作能力沒落差太大的情形下，有時候手腕好反而可以解決問題」、「社交能力很重要的，想往上升絕對不能輕視這項強勢優點」、「學歷高又會social很容易升遷，正常」、「學歷高+會social表示是聰明人，你認為他沒能力多半是你誤判，人家學習曲線很快的，剛進公司還沒ramp up（增加經驗值）當然看起來啥都不懂，但是人家一旦ramp up，可能很快就功力大增」。