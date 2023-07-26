颱風來了媒體衝第一！美女主播揭露記者工作「危險的日常」

風雨交加，危險處處，這是記者工作的日常。當大家躲避颱風的時候，我們卻不得不挺身前往追蹤颱風的蹤跡。海邊成了我們的工作戰場，站在那裡，我們必須冒著強風，面對滔滔海浪，不斷向大家報告風勢有多大、浪高多少，同時再警告著不要靠近海邊。這一切，都是為了讓公眾保持安全。蕭彤雯前主播在《記者不是你想的那樣》一書中道出了這份感慨，記者的工作不僅是辛苦，更是高風險的行業。我們不得不不斷面對各種危險情境，勇敢地涉入水中，拍攝那些充滿風險的畫面。這是我們作為記者必須堅守的使命，為了讓更多人瞭解真相，究竟背後有多少人真正理解記者的辛苦和努力？

水深脖頸記者遭逢洪患考驗，攝影機跨風浪奮力求生

還記得當年臺北縣汐止林肯大郡崩塌，整個社區泡在水中，我和攝影記者為了拍攝內部畫面，咬著牙涉水而過。那個水深可不是只到膝蓋或是腰部，是到達我的脖子、我的下巴！不會游泳的我真的是拚命在採訪。攝影記者跟我一樣，但他手上還多一臺超重的攝影機，必須高舉在頭上，因為機器一碰到水就泡湯了。

集集大地震之夜旅館瞬變危樓，記者慌忙逃命親歷震撼一刻

九二一集集大地震後，我在南投採訪，住在唯一還有空房的、但已經傾斜的一家汽車旅館裡。半夜突然又來了個規模超過六的大餘震，我們嚇得奪門而出，幾乎是連滾帶爬地衝向一樓平地（當時南投的汽車旅館，都是一樓當車庫，房間在二樓）。等到餘震結束，我們再也不敢回去房裡，因為本來就已經傾斜的旅館，被這個大餘震震到鋁門窗整個變形，關都關不上。隔天那棟旅館就被拉起封鎖線，成了危樓。

九二一地震後，集集車站變得一片殘破。報系資料照片

倫敦的恐慌地鐵爆炸無處不在；四川的驚魂高樓成為夢魘

出國採訪一樣危機四伏。當我在倫敦採訪地鐵爆炸案時，我跟所有倫敦人一樣擔心，不知何時又會爆出下一個炸彈攻擊。當我在中國大陸的四川採訪汶川大地震時，我們跟當地人一樣，半夜在外面遊蕩，因為不敢上高樓睡覺。當我赴日採訪三一一日本東北大地震及海嘯時，因為所有交通幾乎全斷，我們費盡千辛萬苦，靠著沿途搭日本人的便車，終於挺進北邊災區。

福島核能外洩命令撤離，東京機場躺地等航班

沒想到剛進災區，立刻接到當時我在壹電視的主管─總編輯陳裕鑫的電話：「彤雯，你們趕快想辦法撤出來，因為福島發生核能電廠輻射外洩。雖然你們人在北邊，但我們還是擔心可能會有影響，所以趕快回來。」於是剛抵達海嘯重災區的我們，在拍了所有我們能拍攝到的素材後，又得想辦法回到東京，搶機位回臺灣。這趟出差整整三天、我只睡了不到八小時，其中三小時還是最後跟所有急著想離開日本的當地人，一起躺在東京機場地上，邊等候補邊睡。

圖為聯合報系採訪團隊穿著全套隔離衣，在福島核災管制區內採訪。圖為文字記者王茂臻（右）與攝影記者陳再興（左）。報系資料照片

同行記者可能罹癌郵件通知；輻射關聯未證實但告知

不過這趟日本採訪卻還沒劃下句點。兩三年過後，壹電視易手，賣給了年代集團，我最敬愛的總編輯陳裕鑫先生回到《蘋果日報》擔任即時新聞社長。某日我收到他的一封郵件，提到當初跟我一同前往日本海嘯災區採訪的《蘋果日報》記者，前陣子發現自己可能罹癌。雖然尚未確診，也無法證實與當年去日本採訪可能受到的輻射汙染有關，但他覺得還是有義務告訴我這件事。

收到癌症疑慮內心揪緊；確認健康未讓家人擔憂

我必須老實說，當下聽完，我有點擔心。因為當時回臺灣後，雖然我所接受的輻射檢測數值都在合格範圍，但世事難料，誰知道會發生什麼事？好在幾天後，陳社長捎來好消息：那位同仁已經確認不是癌症，要我放心。這些事，我從未告訴我的家人，因為知道他們一定會非常擔心。身為新聞工作者，這是我必須承擔的風險。

《記者不是你想的那樣：蕭彤雯的新聞現場》書封。圖/時報出版社提供

敬業有度新聞非生命代價；明天或意外誰先來未知

但年紀愈大，愈懂得一個道理：「沒有一則新聞，是值得用命去換來的。」我仍是認真負責的新聞人，我絕對會在我能力範圍內將自己的工作做好、做滿。但我不再像年輕時一樣，敢沒穿防彈背心就直衝槍戰現場；敢冒著不小心滑倒就可能滅頂的危機，徒步涉水進入被淹沒的災區。看過這麼多的重大災難、接觸過無數的生離死別，我愈來愈珍惜自己的生命、愈來愈愛我的家人。因為我知道：明天和意外，我們永遠不知道哪個會先來。

(本文摘錄自《記者不是你想的那樣：蕭彤雯的新聞現場》，時報出版，未經同意禁止轉載。)