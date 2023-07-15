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有薪產檢假、產假補貼快用光 勞動部急「借錢」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

為搶救少子化，打造友善育兒職場，自去年1月18號起，有薪產檢假日數由5天增至7天；針對配偶的有薪陪產假則修正為有薪陪產檢及陪產假，同樣從5天增至7天，但為了不增加雇主負擔，第6、第7天薪資勞動部全額補貼雇主。不過，今年截至5月底，已經有9383人申請補貼，人數超出預期，勞動部編列的公務預算將於7月底斷炊，因此緊急向就業保險基金「借錢」應急，總計借了3562萬。

為建構友善生養職場，勞動部修正性別平等工作法，將勞工的有薪產檢假、勞工配偶的「陪產檢及陪產假」，從原本的5天增加至7天，前5天薪資由雇主支付，後2天薪資則由勞動部全額補貼雇主。但由於編列的補貼預算即將在月底見底，勞動部6月緊急向委員會提案借貸就保基金「週轉」。

勞動部條平司司長黃維琛解釋，今年「產檢假」、「陪產檢及陪產假」編列預算是4225萬元，原本預估整年約1.2萬人申請，但今年截至5月底，申請人數已經達9383人，核發2875萬元，推估7月底預算就會用罄。

他進一步說，由於新制是去年1月18號正式上路，去年3、4月編列今年度預算時，是以去年1、2月申請人數推估全年，新制施行不久，再加上不少雇主趕在年底才一窩蜂申請補貼，因此編列預算時低估人數。而根據統計，去年總共有1萬6081人申請薪資補貼，核發4524萬。

黃維琛說，若以去年整年數據，加上今年至5月底申請人數推算，今年預估會有約2.3萬人申請產檢假、陪產檢及陪產假的薪資補貼，因此6月提案向就保基金暫借3562萬元。

勞動部 薪資 配偶

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