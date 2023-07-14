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六年級生在接班人選中被跳過？從日本接班現況看真實考驗

聯合新聞網／ 食力Foodnext
圖/Foodnext
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【撰文＝商社男】

「在職場中六年級生很有可能會在接班人選中被跳過」，這個是最近在網路看到的一篇商業文，無論內容在現實生活是真是假，這個標題下的不錯，應該打中不少現在處於40～50歲間的六年級生，為何六年級生對這標題會特別有感？因為不少六年級生現在正處於職場生涯最後的分水嶺，往上接班或是現狀維持。

日本公司如何接班？升上部長即進入接班層級

說到接班，首先必須要假設一下「接班」的定義，假設接班是升遷到一個可藉由調整定位和策略，影響複數產品群或商業服務之職位。日本一般上班族都有接班成為社長的機會，因為不少日本企業都非家族經營，所以這些日本企業的社長都是從上班族升起來的。另外從實務上，用日本商社的組織案例來看，因為大部分的產品以及服務的決策規劃，都落在部長這一階，部長的規劃可是會大大的影響社長決策，所以只要在日本總部爬到部長這一階，就可說是進入接班層級了。

六年級生真的會在接班人選中被跳過嗎？

再回來看六年級接班這個議題，六年級生目前在職場的年齡，大約是落在45～55歲之間，那接班在企業內會是落在幾歲呢？而從比例上來看多人可以進入接班層呢？

從日本企業部長這個職位的觀點來看，雖然在某些特殊的職位會出現30代部長，但一般如果能在45歲爬到日本總部的部長位階，就已經算是非常快了，而根據日本經濟雜誌的調查，日本大型企業部長的平均年齡為52歲， 所以「六年級生很有可能會在接班人選中被跳過」這個議題，從日本大型企業的現狀來看，這個議題應該是不存在之外，其實日本早就已經邁入六年級在接班的新時代了。

感覺大部分的日本企業是年功序列，只要年齡到，這個位置就會是你的，但真的是如此嗎？其實在日本要進入接班層級其實並不容易，同一個調查也顯示，部長只占全員工數的3％，1000人也只有30位，而這30名內，再扣掉被類似律師、會計等專門職占去的數量後，要進到部長的接班層級更不是一件簡單的事。

45歲職涯的分水嶺 維持現狀或踏入另一個殿堂

按照日本社會的慣例，日本上班族過45歲之後，應該隱隱約約可知道自己是否有搭上接班的列車，順利搭上、過分水嶺後就前往接班層，而留在月台的人就繼續維持現狀的職場人生。那六年級生錯過這班車，就很難再進入接班層級嗎？

影響選擇接班人的因素很多，非可控的，像是政治因素、人才平衡、時空背景等等，不一定只有當事人本身的條件，但可控的「自身實力」應該是種種因素裡最重要的，只要持續累積培養實力，在人力越來越匱乏的時代，時機到了，還是會有不一樣的可能性。職場人生不一定要進入接班階層，柳暗花明又一春，人生有更多精彩的下半場在等著你。

本文授權轉載自《食力foodNEXT》（原文為：六年級生在接班人選中被跳過？從日本接班現況看真實考驗

審稿編輯：林玉婷

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在職場中六年級生很有可能會在接班人選中被跳過，這個標題，應該打中不少現在處於40～50歲間的六年級生，現在正處於職場生涯最後的分水嶺，往上接班或是現狀維持，正是此階段工作者的考驗。

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