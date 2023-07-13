亞大豐原蓋醫院 將徵才兩千人

亞洲大學經台中市府遴選，將在豐原「豐富園區」興建醫院、長照機構及公托大樓，另設生技、健康產學中心。創辦人蔡長海說，預計二○二八年完工，營運後需才兩千人，不僅擴大亞大學生實習、就業場域，讓學生畢業即就業，也讓亞大永續發展邁一大步。

為強化豐原、東勢、后里、潭子等地區醫療資源及全齡健康照護品質，台中市政府在豐原區中正路與豐原大道交叉口規畫設置「豐富園區」，以補足山線醫療與長照資源缺口，日前由亞洲大學得標。

校長蔡進發說，亞大創校廿二年，附屬醫院八年前在霧峰落成營運，已是服務優質的地區教學醫院。「亞洲大學豐富健康產業園區」上月經市府核定，總投資五十五億元，將興建亞大附設豐原醫院，有病床五三○床、長照機構二三○床，以及公托大樓，並附設生技與健康產學中心，預計需要相關人才兩千人。

另外，亞大上個月成立全國第四家、私大第一家的獸醫教學醫院，也將提供亞大全校六個學院學生實習、就業。

中國醫藥大學與亞洲大學兩校獲教育部通過聯結為「中亞聯大」系統大學，目前有醫院、附屬醫療體系和衍生企業廿二家。今年中醫大又興建台中市老人復健綜合醫院和兩家長照機構，共一二○○床，三年後啟用需才三千人，也為「中亞聯大」學生安排好職場之路。