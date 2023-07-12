人脈養千日 用在一時！前台積電主管的貴人整理術

摘要 1.無論工作或生活，我們或多或少都會需要他人的協助，才能順利解決問題。代表「人脈」，也是我們在思考對策過程中的一項重要資源。 2.管理人脈的方式有很多種，像是筆記軟體、通訊錄，這些方法沒有好壞，只要適合你、用得順手即可。作者分享他使用Excel的人脈整理表，以及平時如何維繫人脈資源。 3.因為時間和心力有限，作者將人脈資源分成4個類別：L1 泛泛之交、L2 朋友、L3 好友和L4 知交。根據不同的類別，採取對應的維繫方式。

無論工作或生活，大家多少會發現，在發想問題、解決對策的時候，或多或少都會需要他人的協助，才能順利解決問題。代表「人脈」，也是我們在思考對策過程中的一項重要資源。

以往在企業裡講課、談到人脈資源相關時，我通常會告訴學員們：「你相不相信？你遇到的問題，這世界上有人知道答案，只是你們兩人不認識。甚至這個人，就在公司裡？」

如果能透過人脈資源連結到這些人，他們的經驗，不僅能幫助你解決棘手難題，也能提供不同的視角，讓你找出更好的解決對策。

不過，我們要如何在對的時間，透過對的管道，取得這些「前輩」的幫助呢？這就有賴於我們平常是否有定期在管理、維護人脈資源了。我來和大家分享一些管理、維護人脈資源的技巧，以及一些常見的人脈迷思。

管理人脈的方式有很多種，像是筆記軟體、通訊錄，這些方法沒有好壞，只要適合你、用得順手即可。

以我自己為例，我主要是整理一份「人脈Excel表」，管理我的人脈資源。這份表單內總共有2份工作表：

第一份是主要人脈表單，紀錄了我個人的人脈資源。

第二份專門用來記錄我透過Facebook、Instagram等管道建立的人脈資源，名為社群 / 弱連結表單。

以下，我會為大家分別介紹這2張表單的內容和維護方式。

主要人脈表單的整理法

主要人脈表單中，能大致記錄這些朋友的聯繫方式及熟識度。（來源：彭建文提供）

主要人脈表單會有人名、身分、熟悉度、聯絡方式等4種不同的資訊。

身份

指的是我和這個人之間的關係，比方說我們是大學時的朋友、曾共事過的同事，或是合作夥伴、客戶等。

熟悉度

依據過去互動狀態的簡易分類。透過這個分類，也能幫助我判斷如何將有限的時間、心力，投入到哪些人際連結。

熟悉度分類包含4個類別：L1 泛泛之交、L2 朋友、L3 好友和L4 知交。你可能會好奇，為什麼我要多此一舉，特別將人脈資源簡單分類？原因是，人的時間和資源都很有限，因此在維護人脈時，不同類別的人脈，我也會選擇不同的維護方式。

L1 泛泛之交：

是和我往來最少的一群人。彼此間的關係可能只停在交換過名片，後續再也沒有碰面。一般我不會花太多心力在這上面，畢竟大家往來的機會也少。

L2 朋友：

往來稍微密切一點的人。可能換過名片後，因緣際會又碰面，或是曾有過少數幾次簡單的合作關係等。

對於L2的朋友，我建議大家可以趁著逢年過節，像是新年、中秋的時候，傳幾句簡單的問候維持情誼，甚至稍微聊聊天，更新彼此的近況。

L3 好友：

指互動經驗更豐富、密切的夥伴。像是大學時認識的友人，或往來很密切的同事、合作夥伴。

由於往來的經驗更密切，有機會我會找L3的朋友們一起吃頓飯，利用實體碰面的機會，更新彼此近況。自從新冠疫情後，大家也習慣改用視訊通話的方式保持聯繫。

L4 知交：

和我互動最緊密的一群人。碰面時可以一起分享彼此工作中的挫折，或家庭私事。

通常每年我都會盡量，而且主動找機會和他們在實體場合中碰面、吃飯，持續關心彼此的工作、家庭及個人近況，加深彼此間的關係。

聯繫方式

與這個人聯繫的方式，Line、手機號碼、email信箱等都可以。

社群平台 / 弱連結表單的整理法

社群平台 / 弱連結表單的表單就能統整出僅在網路上互動的朋友。（來源：彭建文提供）

這裡記錄我透過社群平台建立的人脈，像是社群帳號上的好友，或是時常有來往，卻沒在現實中見過面的網友。

在這份工作表中，會有人名、身分、熟悉度與互動的平台。

維護這張表單的核心原則是，保持你個人社群帳號的活躍度，你可以定期發些簡單貼文，分享照片、想法，保持和朋友、網友們的互動。才不會因為帳號太久沒動靜，一發文、傳訊息，卻被網友視為詐騙已讀不回。

如果更積極一點，你也可以比照管理L2好友的做法，趁著逢年過節，或是人們過生日的時候，傳簡單的祝賀訊息，保持彼此的聯繫。

以上，大致就是我個人管理自己人脈資源的方式。我非常建議職場工作者，應該都要有類似的人脈表，管理、維護自己的人脈資源。

畢竟這一輩子會遇到的問題很多，無論是人生、職場、健康等各面向，不可能一切全靠自己解決。這時候，善用人脈資源會讓你得到意想不到的收穫。

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